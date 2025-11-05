莊翠雲立院列席備詢 (圖)

[Newtalk新聞] 美國最大藥廠禮來（Eli Lilly）公布第三季季報，營收176億美元，年增56%，軍季Eps7.02元，全年營收約落在630到630億美元之間，EPS在23到23.7美元之間。業績公布後，禮來的股價大漲33.67美元，股價跑到896.53美元，市值來到8475.65億美元。誰是下一個兆美元企業？ 財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，現在Jp Morgan、禮來，與Walmart及甲骨文都是潛在的挑戰者，不過從成長力來看，禮來愈來愈有機會。 謝金河表示，從禮來公佈業績來看，一季176億美元的營收是很可怕的，台灣的生技產業去年創造1.8兆台幣的市值，但只貢獻8000億台幣左右的營收，單看禮來一季營收就超過5000億台幣，這個就可以看出威力。台灣的生技產業如果不能創造營收，根本不可能創造獲利，長期來看，8000億營收是撐不住1.8兆市值的。台灣的生技產業如果沒有營業額，充其量只能炒炒股價。 謝金河也表示，禮來的高營收來自糖尿病及減重的GLP-1，禮來和減重，糖尿病有關的，一個是Mounjaro，台灣翻譯成猛健樂，第三季營收65.2億美元，另一款Zepbound，營收35

新頭殼 ・ 22 小時前