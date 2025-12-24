莊翠雲：新青安違規案8,600件 追回利息補貼逾1.5億

財政部長莊翠雲在立院財委會備詢。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新青安房貸政策上路後，一度傳出「買房轉租」、「找人頭戶」等非自住的不當使用案件，引發爭議。有立委質疑，新青安政策是變相助漲房價。財政部長莊翠雲今（24）日表示，針對非自住使用的違規情況，財政部已加強查核，目前違規案件數達 8,600 件，並追回利息補貼金額逾 1.5 億元，後續會持續檢討，也會精進執行作法。

立法院財政委員會今（24）日審查總預算相關議題。民進黨立委王世堅指出，過去銀行不動產放款占總放款比重一度達 37.6%，近一年來雖集中度略有下降，但公股銀行表現卻不理想，八大公股自去年六月以來，不動產放款的集中度反增 0.84 個百分點，金額增加約 5,006 億元，並舉台銀、土銀等兩家銀行的不動產放款合計高達 3 兆元，占全體銀行兩成。

王世堅指出，公股銀行若持續放寬，恐引發民營銀行「有樣學樣」，包括華泰銀、台中商銀、新光銀，一年內不動產放款集中度皆大增，甚至像是渣打等部分外商銀行之不動產放款占比也超過 50%。貸款額度高度傾向房地產，不僅增加金融體系的風險，更可能引發「新青安」成為投機客或人頭戶濫用的弊端。

央行在 12 月理監事會宣布，有條件放寬銀行不動產集中度的改善方案，將回歸銀行自主控管。對此，王世堅詢問，是否與財政部將推動「新青安 2.0」有關？莊翠雲回應，「事實並非如此」，指出央行認為不動產貸款集中度過高，不利於金融穩定，也會排擠其他產業所需的融資資源，這次央行理監事的調整，並非不管不動產貸款集中度，僅回歸銀行內部控管，仍需每月向央行報告。

王世堅表示，新青安方案的初衷在於協助無自有住宅的青年，但政策上路後引發不少問題。不僅出現「人頭戶」、「高所得者」及「買房轉租」等亂象，且在政策上路後，房價明顯加速上漲。疫情前四年（2016～2020 年）房價指數僅漲 5.4%，疫情期間（2020～2023 年）三年半卻大漲 24.9%；而新青安上路後一年內，房價指數上漲 12.3%，房價所得比亦快速攀升。詢問若「新青安 2.0」上路後，如何避免房價續漲？

莊翠雲表示，新青安貸款明年七月底將到期，後續是否調整與檢討，會持續邀集相關機關及公股行庫討論，在新青安執行過程中，作法也會不斷精進；針對人頭、出租等非自住使用部分，財政部也大力追查，件數多達 8,600 件，追回利息補貼金額逾 1.5 億元，後續也會持續檢討因應措施。

新青安房貸上路後，近年來房市迅速升溫，去年央行祭出第七波選擇性信用管制，並要求國銀管制不動產貸款占比。總裁楊金龍日前坦言，新青安的代價「我承認也算高」，政策太寬鬆不好。

