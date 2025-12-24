莊翠雲：新青安違規案8600件 追回利息補貼逾1.5億
（中央社記者潘姿羽台北24日電）新青安貸款政策上路後，一度傳出不當使用案件，財政部長莊翠雲今天表示，針對人頭、出租等非自住使用的情況，財政部展開大力追查，案件數已經達8600件，追回利息補貼的金額超過新台幣1.5億元。
新青安貸款政策將於明年7月底到期，外界關注新青安2.0方案如何調整。民進黨立委王世堅今天於立法院財委會質詢時，關切央行12月理監事會有條件放寬銀行不動產集中度改善方案，回歸銀行自主控管，是否與財政部將推動新青安2.0有關。
莊翠雲回應事實並非如此，她說，央行認為不動產貸款集中度過高不利於金融穩定，也會排擠其他產業所需的融資資源，這次央行理監事會做出調整，但並非不管不動產貸款集中度，只是回歸銀行內部控管，仍需每月回報央行。
王世堅接著詢問，新青安方案上路後引發不少問題，財政部推動新青安2.0時，如何避免房價續漲。
莊翠雲表示，新青安貸款政策將於明年7月底到期，後續是否要調整與檢討，會持續邀相關機關及公股行庫討論，而在新青安執行過程中，作法不斷精進；針對人頭、出租等非自住使用部分，財政部大力追查，件數達到8600件，追回利息補貼金額超過1.5億元，後續也會持續檢討，看看政策如何因應。
王世堅提醒，新青安政策立意良善，財政部應該做好配套，真正幫助青年，而不是火上加油，反而推高房價。
另外，根據財政部數據，今年稅收將較預算數短少，部分立委關切財政狀況，莊翠雲表示，稅收實徵數和預算數很接近，現在實徵數跟預算數之間差距大概1%，非常接近，沒有財政轉壞的問題。（編輯：林淑媛）1141224
