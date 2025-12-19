莊肖維！通緝犯躲追捕藏身耶穌布景扮「雕像」 鎮長識破還被嗆

一名天兵通緝犯（右二）假扮雕像，試圖躲避警方追緝。（翻攝X@nexta_tv）

12月上旬，義大利南部的普利亞大區傳出一起奇葩通緝犯的逃跑怪事。一名被追捕多時的38歲男子，為了躲避警方的追緝，竟然異想天開在聖誕節的造景裡，把自己偽裝成一尊人像，企圖蒙混過關。誰料卻被行經的鎮長給當場識破，最終還是難逃法網。

以為扮雕像很簡單？

根據《歐洲新聞網》報導，這名來自迦納的38歲通緝犯，由於涉嫌襲警被判入獄9個月，但他不願就範，便一路潛逃到了普利亞大區的加拉托內小鎮藏匿，正當他以為自己假扮雕像可瞞天過海時，卻被路過的加拉託內鎮長菲洛尼（Flavio Filoni）當場抓包。

扮雕像還動難怪被抓包

當時，菲洛尼悠閒散步經過聖十字廣場時，被旅遊局精心打造的耶誕場景吸引。他望著那些佈置，心想這尊「雕像」做得未免也太逼真了吧，正打算聯絡相關部門大加讚賞時，視線的餘光卻察覺異樣，雕像居然動了。菲洛尼鎮長起初試圖聯繫另一位鎮政府官員，嘗試勸說這名「雕像」離開，但這名男子卻理直氣壯地回絕，聲稱「這裡就是他家」。隨後警察、憲兵追捕到現場，經查證証實這名假扮聖像的男子果真是在逃的通緝犯，立即將他逮捕歸案。

鎮長意外立功

菲洛尼鎮長事後在個人社群媒體上轉發這則荒誕的逮捕報導，藉此機會強調，這件事活生生證明我們絕對要信任並支持那些默默守護社會安定與法律秩序的執法人員，他們的日常付出真的太關鍵了。

