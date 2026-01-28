莎拉潔西卡帕克再與《慾望城市》演員決裂 「大人物」曝原因：真的很傷人

美國女星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）以影集《慾望城市》走紅全球，劇中與克里斯諾斯（Chris Noth）飾演的「大人物」感情線為一大看點，戲外兩人原本也是好友，但男方親口證實友誼已經決裂。這也是繼金凱特羅（Kim Cattrall）後，該劇又一位演員與她鬧翻。

克里斯諾斯2021年被多位女性指控性侵，讓他被經紀公司解約，在影集《私刑教育》的角色直接被賜死開除，在《慾望城市：華麗下半場》的演出片段也被刪除。他於2021年12月發表聲明否認指控，「很難不去質疑這些報導在此時出現的時機，我無法確定它們為何現在浮上檯面，但我知道的是，我沒有侵犯這些女性。」

在最初的指控曝光不久後，莎拉潔西卡帕克與其他《慾望城市》的主演辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）及克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）發表聯合聲明與克里斯諾斯切割，「我們對針對克里斯諾斯的指控深感悲痛，我們支持那些挺身而出、分享自己痛苦經歷的女性。我們知道這一定非常不容易，我們也對她們的勇氣表示敬意。」當時這些指控由匿名或化名提出，案件內容由媒體報導，但至今克里斯諾斯沒有接受任何刑事訴訟或法院審判。

莎拉潔西卡帕克與克里斯諾斯合作《慾望城市》多年。（圖／Getty）

相隔多年，克里斯諾斯在Instagram分享了一張在健身房的照片，並說：「去他X的新年，Let's go！」剛好前幾天莎拉潔西卡帕克在金球獎獲頒象徵終身成就獎的「卡蘿伯內特獎」（Carol Burnett Award），表彰她在電視與電影領域的卓越貢獻。 有網友留言：「你是說去X媽的SJP和她的獎吧？」克里斯諾斯回覆：「沒錯！」

對此，克里斯諾斯近日受訪透露，與莎拉潔西卡帕克已經不是朋友，「她們發出的那份聲明，說穿了其實只是品牌管理，我不知道，只覺得很難過、很失望，也很意外。因為你們應該先打電話給我，聽聽我的說法。你們認識我很多年了，我們也合作了很多年。」但他認為這不算壞事，看清楚誰才是真正的朋友，「如果角色對調，我不會那樣做，那真的很傷人，也確實影響了一切。」

克里斯諾斯近來的發文讓他與莎拉潔西卡帕克決裂一事再登版面。（圖／翻攝自克里斯諾斯IG）

