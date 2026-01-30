莎芭蓮卡想要第３冠 得問瑞芭奇娜

白俄羅斯球后莎芭蓮卡以直落二擊敗烏克蘭選手絲薇托莉娜，闖進決賽，她將尋求4年內的第3座澳網后冠。（路透）

本報綜合外電報導

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡29日在澳網女單4強戰，以6比2、6比3直落二擊敗烏克蘭絲薇托莉娜闖進決賽；哈薩克好手瑞芭奇娜則以6比3、7比6（9/7）直落二擊敗美國皮古拉，2人將爭奪后冠。

現年27歲的莎芭蓮卡整場擊出29記致勝球，並有15次非受迫性失誤，優於大會第12種子、31歲絲薇托莉娜的12記致勝球、17次非受迫性失誤。

絲薇托莉娜遭淘汰，錯失成為網壇公開年代首位挺進大滿貫單打決賽的烏克蘭女子選手。莎芭蓮卡則試圖奪下4年內的第3座澳網后冠。

瑞芭奇娜在澳網女單冠軍戰將對決莎芭蓮卡，重演2023年澳網女單冠軍戰的戲碼。（路透）

而大會女單第5種子、目標爭奪個人第2座大滿貫賽冠軍的瑞芭奇娜，耗時1小時40分鐘力擒第6種子皮古拉，贏得這場拉鋸戰勝利，本屆賽事至今仍一盤未失。

這是瑞芭奇娜生涯第2度闖進澳網女單決賽，對決莎芭蓮卡將是2023年女單冠軍戰的戲碼重演。現年26歲的瑞芭奇娜，3年前，莎芭蓮卡曾讓她飲恨；當時莎芭蓮卡在決賽先失一盤後強勢逆轉，最終捧起冠軍獎盃。出生於莫斯科的瑞芭奇娜曾在8強賽扳倒第2種子波蘭名將斯威雅蒂，自2022年溫布頓封后以來、這是她睽違3年半後再度問鼎大滿貫賽冠軍。