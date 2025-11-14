莎莎錄外景失誤！「湯圓爆炸噴出」全場嚇壞

莎莎、鬼鬼、白安、賴雅妍等人在瑞士進行最後任務。（圖／好看娛樂提供）





實境節目《嗨！營業中》由姚元浩領軍，莎莎、吳映潔（鬼鬼）、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲 一行人在遠赴瑞士，在海拔近三千公尺的阿爾卑斯山上的美麗湖邊進行最後一項任務「戶外派對」，瑞士朋友當場許願最想要吃水餃和煎餃。

為了滿足當地朋友的心願，「麵食擔當」的白安直接桿起麵皮，卻發現時間不足緊急呼喊救兵：「可以再申請一個人幫忙桿麵皮嗎？」豈料，這時廚房又有危機出現，豬肉分配出錯、備料不足，姚元浩崩潰大喊：「沒有肉了！」

另一方面，莎莎在製作甜點湯圓麵團時也因水加太多，導致湯圓過於黏稠。當夥伴提醒「比例不對會失敗」時，她急忙制止：「不要說『失敗』這兩個字！」話才說完，炸湯圓的鍋裡突然「砰」一聲，一顆湯圓飛出鍋外，眾人驚呼「它爆炸了！」混亂之際，姚元浩的烤雞又因為火太旺直接烤焦，他只能苦笑：「完了！」

任賢齊與姚元浩、莎莎、白安、鬼鬼見證遶境盛事。（圖／好看娛樂提供）

瑞士行程結束後，夥伴們前往彰化田中參與一年一度的「台灣米倉田中馬拉松」盛會。主持群姚元浩、吳映潔、莎莎特別現身選手之夜應援，驚喜亂入白安演出舞台，四人合唱〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，成為當晚最大亮點，觀眾紛紛高舉手機記錄這難得一幕，直呼：「太幸福了！」

不僅如此，此次選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事，田中大明星任賢齊直接帶領大家，一起見證難得遶境盛事，還和夥伴一起烹飪千份平安餐。



