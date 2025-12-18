「莎莎」後「萬寧」也撤出中國 陸實體零售步夕陽

圖／TVB

有53年歷史的香港最大行藥妝連鎖品牌「萬寧」宣告撤出中國，從本月底到下月中，陸續關閉在中國的線上商商城與總計120間的實體店。而今年中，香港美妝品牌「莎莎國際」也全面關閉在中國的18家門市，再加上大賣場與超市的關店潮，都標誌著中國實體零售業，難與淘寶、京東與拼多多等電商拚搏，逐步走入夕陽。中資電商Shein與拼多多旗下的Temu，卻也因為美國取消小額關稅豁免，在美銷量大幅衰退。相對的是，中國連鎖咖啡品牌瑞幸，今年中進駐紐約至今的短短半年，門市數量已來到五間，如今更傳出有意收購雀巢旗下的藍瓶咖啡，來改善形象並拓展品牌組合。

空空的貨架與五折大特賣，這是香港最大型健康美容產品連鎖品牌「萬寧」，21年前進入中國市場的第一間實體店，如今正為下月中的結束營業，進行最後服務。

同樣的畫面，也在中國各地總計約120間萬寧實體店上演。

湖北衛視主播：「藥妝連鎖萬寧mannings即將關閉中國內地所有線下門店及線上商城。」

萬寧周二(12月16日)發出官方公告，證實在中國網路開設的官方商城，以及在天貓、京東等平台開設的網店，都將在這個月底停運；所有實體店則在明年1月15日說掰掰。

廣州市民 董小姐：「競爭太大了吧，之前買它的港貨蠻多的，化妝品以前也挺好，有點挺可惜。」

官方強調，萬寧未來還是會透過跨境電商模式，為大陸民眾提供服務；並稱相關調整是回應消費者行為轉變，以及業務戰略需要。

廣州市民 冼先生：「一下子就撤出我也想不到，沒有想到零售業衝擊這麼大，萬寧是很有名的牌子，香港品牌。現在內地的消費，不是網購就是電商。」

有53年歷史的萬寧，過去在中國大陸持續深耕，當地分店數量最高時曾達到200間，如今全面撤出中國，側面凸顯中國大陸實體零售店正走入黃昏。因為，萬寧並不是唯一。

早在今年6月，香港知名美妝連鎖品牌「莎莎國際」也宣告關閉在中國的最後18間實體店，只透過線上商店繼續服務陸客。這也說明，莎莎國際花費20年在中國打造最高77間實體店的美妝帝國，正式落幕。

而這波實體店關店潮不僅席捲藥妝美妝業，超市與賣場更是重災區，業內統計，光是2025年上半年，全中國至少有720家超市關門，連曾經是中國大賣場領頭羊的家樂福，目前也只剩三家店。

廣東省體制改革研究會執行會長 彭澎：「電商越來越方便，有退貨機制，所以它保障了我購買的產品不喜歡可以退貨。美妝需要體驗式銷售，畫筆、口紅需要現場嘗試，香水需要現場嘗試，線上很難取代線下感受。可能有些精打細算的年輕人，她會線下去體驗了後再去線上購買。」

分析坦言，連需要有實體店協助顧客體驗的藥妝美妝店，都紛紛收攤，更凸顯出在中國這個市場，多數實體店無論怎樣經營，恐怕也難敵「便宜又快速」的淘寶、京東與拼多多等三大電商。

但電商發展也不全都是一帆風順的。包括中資電商Shein，以及拼多多旗下的Temu，就受到美國取消800美元以下小額包裹豁免關稅的制度影響，銷量銳減。

據美國海關與邊境保護局的數據顯示，在5月川普下令對來自中國與香港的小額包裹開始收稅後，經過海關的包裹數量，從收稅前的每天平均400萬件，銳減到每天平均只有100萬件。

取消豁免的同時，美國海關加強對包裹的查驗，赫然發現查獲的仿冒品、毒品、危險化學品等，不安全且不合規範低價商品的比例，暴增82%。

美國總統 川普vs.NBC主播(05.02)︰「我認為關稅對我們有利，因為它讓我們富有。我們不需要在與中國的貿易逆差上浪費錢，尤其是對那些我們不需要的垃圾。」

川普曾在對中港兩地取消小額豁免當天，接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，他當時強調，這些關稅對美國有利。而根據CNN獨家取得的美國海關與邊境保護局數據顯示，對小額包裹徵稅的這半年多來，美方獲得的關稅收入超過10億美元。

然而，小額豁免制度的取消，以及關稅的增加，也讓美國民眾明顯感受到物價越來越不親民。但在咖啡業，還是傳來一點小確性消息。

美國消費者vs.記者：「(你覺得價格怎麼樣？)價格真的很好。在曼哈頓下城，很難找到價格實惠又快捷的服務。所以對於我們這些上班族來說，能有這樣的服務真是太棒了。」

中國最大咖啡連鎖集團「瑞幸咖啡」，今年中(6月)重返美國紐約，到11月底，新開的分店數量已達5間。公司還透露，有意重新在美國上市。

但瑞幸咖啡曾在2020年因財務造假，遭美國納斯達克除牌退市，為了改善形象，傳出瑞幸咖啡有意藉收購，擴展品牌組合及高檔市場，鎖定的收購對象，是它。

美國加州起家、被譽為「咖啡界蘋果公司」的藍瓶咖啡，目前隸屬雀巢旗下，在美國與亞洲共有約100間門市，但近日傳出雀巢正評估退出藍瓶咖啡的可能性，而瑞幸有意接手。

但據了解，瑞幸早前也傳出有意收購可口可樂旗下的Costa Coffee，惟談判至今沒有進展。

