【莒光園地】事實觀測所—真相特遣隊

第一單元：事實觀測所—真相特遣隊

節目重點：

一、本集《事實觀測所》邀請中原大學教授劉文彬，透過情境短劇的演繹，帶大家了解現在人們在社群媒體中容易面臨到的「回聲室效應」。AI演算法透過數據分析，精準推送使用者感興趣的內容，卻也在無形中過濾了不同立場的資訊，形成所謂的「過濾泡泡」。這樣的現象會讓使用者長期處於觀點同質的資訊環境中，最終陷入認知的牢籠。

二、劉文彬進一步分析中共如何利用「回聲室效應」，對人們進行認知誘導，用特定議題來放大分歧，進而破壞社會和諧。劉文彬以1990 年代的「現代地平論」以及「美國資助烏克蘭生物實驗室假訊息」等案件為例，說明中共與俄羅斯聯手製造虛假人物、論述、偽科學佐證等訊息，來強化特定群眾的身分認同，再透過媒體操弄，添加「陰謀論」、「抵制」等煽動內容，挑起群體之間的怨恨。這種操作旨在將社會分歧轉化為激烈的對立，最終導致社會因極端分化而分崩離析，無法團結對外。

三、劉文彬特別強調，在網路上獲取訊息，特別要留心「網路衛生習慣」的重要性，除了交叉比對訊息來源外，還要觀察正、反方的理性觀點，或是直接透過與人真實地「面對面」交流，來破除「過濾泡泡」可能的威脅。

給我們的啟示：

「回聲室效應」可怕之處，在於演算法的推波助瀾，使我們接觸到的資訊都已經過屏蔽、篩濾，而且難以在第一時間察覺。我們應該對「一面倒」，或是帶有煽動情緒的資訊內容保持警覺，要先主動尋求多元資訊來源、查證真偽，避免在不知不覺中成為認知作戰的俘虜或工具，確保心防不被虛假訊息所瓦解。

同時，在多元民主的社會環境中，本來就會存在不同意見與立場，對於歧見，我們可以理解、包容，透過理性溝通，用客觀事實與正確資訊進行說服、影響、改變，但也要警惕中共刻意操弄猜疑、敵視、煽動極端情緒等方式來放大分歧、製造對立。尤其民主國家有保障社會自由、開放的特性，容易成為認知作戰擴散的溫床，因此，養成網路衛生習慣，強化數位素養，並努力保持理性對話、凝聚團結，才能築起對抗資訊操弄、認知作戰的堅固堡壘與防線。

第二單元：國防知識＋：戰傷救護

節目重點：

一、本集節目邀請國防醫學大學衛勤訓練中心教官，介紹國軍戰傷救護（TCCC）訓練內涵及革新內容。作為官兵戰場上第一時間自救互救的技能，戰傷救護並非專屬於軍醫人員的專業領域，而是所有官兵都應具備的能力，俾能在關鍵時刻，快速、及時地保障生命，維護部隊整體戰力。

二、教官說明，戰傷救護的概念是根據戰場威脅及患者傷情的危急程度，區分階段進行對應處置，從敵火下的緊急止血、相對安全區域下的進階治療，再到後送途中的反覆評估，著重於「維持傷患生命、避免可預防死因」，並配合前進外科小組（FRSD）的銜接，使作戰前線與後方醫療院所之間形成完整的救護鏈。國軍近年來也借鑑美軍作法及國際戰爭的經驗，除在教學上持續更新資訊外，並將訓練內容依照單兵、戰鬥人員及衛勤人員做階層劃分，由部隊按不同職務屬性，分別建立醫療救護能力，讓戰傷救護能真正符合實戰需求。

三、教官也提醒，戰傷救護的核心，在於「沒有戰術，就沒有醫療」，當人員暴露於敵火威脅下，救人的前提是先排除威脅，否則將導致更多傷亡。官兵必須將戰傷救護視為「戰鬥技能」而非單純醫學知識，需要的不只是救護技術，更講求體能戰技與團隊默契等各項能力的配合，才能真正在分秒必爭的戰場環境中，及時發揮救護作用與最大效益。

給我們的啟示：

官兵弟兄姊妹們在持續強化專業技能的同時，往往容易忽略「整合」的重要性。戰傷救護其中的一大重點，就是打破官兵在面對傷患時「只要會救護就好」的直覺想法。將救護融入各式戰況想定之中，結合裝備、戰術與分工，藉演練發掘問題與不足之處，才能讓訓練更接近實際任務及戰場景況。

此外，在科技與資訊日新月異的環境中，技術並非一成不變。隨著戰爭型態演變，國軍的教育訓練朝向「科學化」、「實戰化」，不斷地與時俱進。每位官兵弟兄姊妹也須持續汲取新知，抱持不斷學習、務實精進的精神，積極提升自己的專業技能與視野，共同打造國軍現代化戰力，成為國家、部隊及官兵安全最為堅實的後盾。

第三單元：用生命守護家園—反共義士王約林

節目重點：

一、本集節目聚焦於一位高齡 91 歲的反共義士王約林。王約林生於四川，早年在抗戰勝利之後曾加入游擊隊，對抗叛亂的共軍。然而在戰亂歲月與命運作弄下，王約林被迫編入中共抗美援朝的「志願軍」，前往朝鮮半島參與韓戰。戰後，他仍拒絕接受共產體制，在美軍不強制遣返戰俘的要求下，選擇成為追求民主的反共義士，跨越海峽，踏上臺灣這塊陌生卻象徵自由的土地。

二、抵達臺灣後，王約林再次投身軍旅，成為國軍的士官幹部，將人生最寶貴的青春年華投入戍守國家的隊伍中。退伍之後，王約林也依然保持著軍人的自律態度，持續自我鍛鍊，凡事親力親為、自力更生。儘管孑然一身，但街坊鄰里與輔導會的關懷，也讓王約林感受到家人的溫暖，對他而言，這裡已從異鄉變成了安身立命的故鄉。

三、王約林的故事，也是許多第一代榮民從「他鄉」走向「故鄉」的生命寫照。儘管老兵逐漸凋零，但他們的故事提醒著我們，國家的自由民主來之不易，我們應銘記這段歷史，堅定捍衛國家主權，以及臺灣寶島上民主自由的生活方式，讓追求「民主故鄉」的精神世代傳承。

給我們的啟示：

王約林的故事，是官兵認清中共本質，明辨敵我的最佳範例。正因為有無數如王約林這般的前輩，才有今日的國家安定與社會繁榮。王約林親身經歷了中共集權與臺灣民主的兩種政治制度，故堅定選擇離鄉來臺，甚至用了一輩子的青春來守護這份選擇，確保臺灣的安全與和平，身為國軍的一分子，我們更應深化「為何而戰、為誰而戰」的中心思想，以王約林堅定不移的反共信念為榜樣，實踐「保國衛民」神聖使命，以不負國人之所託。

同時，從王約林退伍後的生活細節中，依舊可以看見那永不磨滅的軍人魂。即便已屆 91 高齡，王約林仍數十年如一日地規律作息、自我鍛鍊，這種「自力更生、自強不息」的精神，正是國軍官兵面對嚴苛訓練與挑戰時，所要具備的心理素質。國家始終沒有忘記照顧王約林，而他也用身體力行告訴我們，無論身處前線或回歸社會後，都應保有那份不畏困苦、永不退縮的堅毅品格，而這正是軍人應有的精神與風骨。（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

節目一覽表。