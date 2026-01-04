【莒光園地】「投資國防即投資和平」專題報導

第一單元：「投資國防即投資和平」專題報導

節目重點：

一、我國位處第一島鏈核心位置與民主世界前緣，在面臨中共日益加劇的灰色地帶襲擾及施壓下，臺海形勢變得更加嚴峻，本集節目即聚焦在當前兩岸緊張情勢，以及傳統作戰觀念、軍備明顯難以有效應對的問題。事實上，國軍除加速國防科技創新與應用外，同時也審慎且務實地推動各項國防事務改革，以因應未來戰爭型態為著眼，積極籌建新時代關鍵戰力，展現堅定防衛決心。

二、對於中共軍事挑釁與威脅，國軍的持續整建與強化不容間斷。我國四面環海，海上交通線攸關經貿發展與國家整體生存空間，海軍必須具備足夠應對能力，而「海鯤號」潛艦完成階段性海上測試，代表我國在高端武器裝備自主研製上的重大突破；陸軍籌獲的海馬士多管火箭系統，其高機動、高精準、遠距打擊能力，能夠對敵人產生更大的嚇阻作用；另外，「勇鷹高教機」的正式投入，亦使空軍飛行員的培育進入全新階段，除了讓飛行員訓練更有效率外，國造武器裝備具有完整的在地維修與供應能量，對國軍作戰持久力而言，具有莫大助益。

三、投資國防不僅是單純購置裝備，更包含人員的培訓、後勤維保與系統的整合。唯有建構縝密、完整的防護網，貫徹「有準備，更安全」理念，才能在充滿未知與風險的環境中，真正積累捍衛和平與國家安全的國防實力。

給我們的啟示：

民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然。在當前國際環境中，「和平」不能只靠政治談判、善意與協議來達成，而是要具備堅實可恃的防衛能力，讓敵人審慎考量侵略成本與風險，才能真正避免衝突發生。因此，對每一位國軍官兵弟兄姊妹而言，日常訓練與戰備整備不是我們「職場上的例行公事」，而是整體國家安全不可或缺的一環。

此外，無論是國內自主研製或是對外採購，每一項國防投資所獲得的武器裝備背後，都是根據未來戰爭型態與戰場現實的評估，更有賴於人員的長期投入、爭取，以及專業能量的累積，才能在艱難的國際環境中，逐步建立可恃的創新不對稱戰力。這也代表著國防投資與建設，除了專業規劃及經費挹注外，更需要國人的理解和支持，以及每位官兵弟兄姊妹在本職上持續精進、共同努力。唯有抱持著居安思危的精神與態度各司其職，戮力戰訓本務、強化專業能力，才能共同撐起國家安全的防線，真正落實「以實力守護和平」。

第二單元：理財教育—國軍急難貸款

節目重點：

一、本集「理財教育節目」聚焦於國軍官兵急難貸款，透過情境短劇，詮釋官兵生活中可能面臨的急難財務需求。小林是一名單位訓練官，因母親在進行防災準備時不慎跌倒受傷，須住院進行手術治療，這使得原先就背負房貸與車貸的小林，頓時陷入了經濟困境之中。而面對借貸公司的推銷電話，金融信貸「免擔保、免照會、快速核貸、首期超低利率」等優惠內容，確實會讓急需資金周轉的小林難以招架。

二、所幸小林將信貸內容告知財務官，讓財務官發現了其中端倪，點破了信貸公司話術背後「高利貸」與「先騙貸、再套牢」的詐騙手段，並介紹國軍提供的官兵急難貸款，內容包含傷病醫護、災害、小額紓困等7個項目，能夠在官兵面臨緊急財務需求時，提供及時且實質的幫助，避免鋌而走險，循來路不明的機構從事非法借貸，進而落入財務陷阱。

三、財務官也提醒，國防部為完善服役環境，持續規劃與制定各項政策與做法，達到照顧官兵及眷屬生活所需的目的，除了積極推廣宣導之外，官兵也可以透過回報、諮詢、查閱網站等管道，養成定期更新資訊的習慣，不讓自身權益與福利被錯過。

給我們的啟示：

許多官兵弟兄姊妹在軍旅生涯裡，儘管薪資與生活相對穩定，然而生活之中也藏有許多財務風險，因此設立健全、完善的貸款制度是國軍照顧官兵的重要一環。但制度再完善，也需要官兵弟兄姊妹擁有清楚的認識與正確使用，才能發揮預期的功能。了解制度，除了能保障自身權益外，也是對個人、家庭與部隊負責任的表現。

另一方面，官兵急難貸款的設立，也提醒我們「自助與互助」的重要性。制度提供的是支撐，而非依賴，我們在平時就應該建立正確的理財觀念，培養量入為出的消費習慣，並在遇到困難時審慎評估借貸需求及還款能力。只要對各項制度與政策了解到位、運用得宜，不僅能減輕個人壓力，更能凝聚部隊向心力，在安心無虞的狀態下，全心投入戰訓任務。

第三單元：我從軍我驕傲—114年國軍模範團體與楷模

節目重點：

一、本集「我從軍我驕傲」節目，特別以「家，讓每一份榮耀閃閃發光」為主軸，透過國軍模範團體主官方志雄上校與國軍楷模邱偉賢士官長的家庭故事，深刻詮釋榮耀的定義。除了呈現兩位代表在單位內領導團隊、克盡職責的專業身影外，節目也著重在他們身後默默付出的家人們，使官兵都能理解到，我們軍人的榮耀從來不是單一個人的成就，而是由個人的榮譽，以及對國家的責任、信念，還有整個家庭的支持共同築起。

二、鏡頭帶入兩位主角的家庭日常。方志雄帶領單位榮獲國軍模範團體，在部隊中是部屬們信賴仰仗的掌舵者，然而在家中卻是經常缺席的丈夫與父親，多數時候由妻子獨力承擔教養3名子女的責任；邱偉賢經年執行海上任務，背後是三代從軍的軍人家庭，意味著有三代人長期承擔著等待與不安。儘管眷屬們言談當中的「習慣了」，聽起來總是那麼雲淡風輕，實際上卻是歷經無數次自我調適、安慰、妥協的堅韌與溫柔，讓守候變成了另一種無聲卻深刻的支持力量。

三、榮譽的獎盃與獎章固然耀眼，但真正支持官兵持續堅守崗位的，是家人不曾言傳卻始終放在心裡的理解、體諒與包容。國軍戰力的根源，不只存在於訓練與任務之中，更是由無數個家庭默默守護所淬鍊而成。

給我們的啟示：

「軍人守護國境，而家人守護軍人的心」。當我們提及榮譽與奉獻時，不能只看見站在聚光燈下的人。軍人保家衛國的背後，往往有另一群人承受了更多日常的重量與負擔。對官兵弟兄姊妹而言，珍視家人的付出，不只是感謝，也是一種責任意識，讓我們知道自己「為何而戰、為誰而戰」。唯有在崗位上更加自律、更加專業，才能不辜負那些為我們承擔孤單與壓力的家人，讓犧牲奉獻更有價值與意義。

唯有後方燈火長明，前方的刺刀才能閃耀出堅定而無懼的光芒，部隊的戰力，是精實訓練與家庭溫情交織而成的總和，國軍官兵之所以能心無旁騖地投入戰訓本務，是因為家人的體諒與包容，替我們撐起了家庭的重擔，這份安定的力量，是官兵在面對中共威脅與高強度戰備時，最為堅實的心理支柱。（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

節目一覽表