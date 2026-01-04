【莒光園地】「投資國防即投資和平」專題報導
第一單元：「投資國防即投資和平」專題報導
節目重點：
一、我國位處第一島鏈核心位置與民主世界前緣，在面臨中共日益加劇的灰色地帶襲擾及施壓下，臺海形勢變得更加嚴峻，本集節目即聚焦在當前兩岸緊張情勢，以及傳統作戰觀念、軍備明顯難以有效應對的問題。事實上，國軍除加速國防科技創新與應用外，同時也審慎且務實地推動各項國防事務改革，以因應未來戰爭型態為著眼，積極籌建新時代關鍵戰力，展現堅定防衛決心。
二、對於中共軍事挑釁與威脅，國軍的持續整建與強化不容間斷。我國四面環海，海上交通線攸關經貿發展與國家整體生存空間，海軍必須具備足夠應對能力，而「海鯤號」潛艦完成階段性海上測試，代表我國在高端武器裝備自主研製上的重大突破；陸軍籌獲的海馬士多管火箭系統，其高機動、高精準、遠距打擊能力，能夠對敵人產生更大的嚇阻作用；另外，「勇鷹高教機」的正式投入，亦使空軍飛行員的培育進入全新階段，除了讓飛行員訓練更有效率外，國造武器裝備具有完整的在地維修與供應能量，對國軍作戰持久力而言，具有莫大助益。
三、投資國防不僅是單純購置裝備，更包含人員的培訓、後勤維保與系統的整合。唯有建構縝密、完整的防護網，貫徹「有準備，更安全」理念，才能在充滿未知與風險的環境中，真正積累捍衛和平與國家安全的國防實力。
給我們的啟示：
民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然。在當前國際環境中，「和平」不能只靠政治談判、善意與協議來達成，而是要具備堅實可恃的防衛能力，讓敵人審慎考量侵略成本與風險，才能真正避免衝突發生。因此，對每一位國軍官兵弟兄姊妹而言，日常訓練與戰備整備不是我們「職場上的例行公事」，而是整體國家安全不可或缺的一環。
此外，無論是國內自主研製或是對外採購，每一項國防投資所獲得的武器裝備背後，都是根據未來戰爭型態與戰場現實的評估，更有賴於人員的長期投入、爭取，以及專業能量的累積，才能在艱難的國際環境中，逐步建立可恃的創新不對稱戰力。這也代表著國防投資與建設，除了專業規劃及經費挹注外，更需要國人的理解和支持，以及每位官兵弟兄姊妹在本職上持續精進、共同努力。唯有抱持著居安思危的精神與態度各司其職，戮力戰訓本務、強化專業能力，才能共同撐起國家安全的防線，真正落實「以實力守護和平」。
第二單元：理財教育—國軍急難貸款
節目重點：
一、本集「理財教育節目」聚焦於國軍官兵急難貸款，透過情境短劇，詮釋官兵生活中可能面臨的急難財務需求。小林是一名單位訓練官，因母親在進行防災準備時不慎跌倒受傷，須住院進行手術治療，這使得原先就背負房貸與車貸的小林，頓時陷入了經濟困境之中。而面對借貸公司的推銷電話，金融信貸「免擔保、免照會、快速核貸、首期超低利率」等優惠內容，確實會讓急需資金周轉的小林難以招架。
二、所幸小林將信貸內容告知財務官，讓財務官發現了其中端倪，點破了信貸公司話術背後「高利貸」與「先騙貸、再套牢」的詐騙手段，並介紹國軍提供的官兵急難貸款，內容包含傷病醫護、災害、小額紓困等7個項目，能夠在官兵面臨緊急財務需求時，提供及時且實質的幫助，避免鋌而走險，循來路不明的機構從事非法借貸，進而落入財務陷阱。
三、財務官也提醒，國防部為完善服役環境，持續規劃與制定各項政策與做法，達到照顧官兵及眷屬生活所需的目的，除了積極推廣宣導之外，官兵也可以透過回報、諮詢、查閱網站等管道，養成定期更新資訊的習慣，不讓自身權益與福利被錯過。
給我們的啟示：
許多官兵弟兄姊妹在軍旅生涯裡，儘管薪資與生活相對穩定，然而生活之中也藏有許多財務風險，因此設立健全、完善的貸款制度是國軍照顧官兵的重要一環。但制度再完善，也需要官兵弟兄姊妹擁有清楚的認識與正確使用，才能發揮預期的功能。了解制度，除了能保障自身權益外，也是對個人、家庭與部隊負責任的表現。
另一方面，官兵急難貸款的設立，也提醒我們「自助與互助」的重要性。制度提供的是支撐，而非依賴，我們在平時就應該建立正確的理財觀念，培養量入為出的消費習慣，並在遇到困難時審慎評估借貸需求及還款能力。只要對各項制度與政策了解到位、運用得宜，不僅能減輕個人壓力，更能凝聚部隊向心力，在安心無虞的狀態下，全心投入戰訓任務。
第三單元：我從軍我驕傲—114年國軍模範團體與楷模
節目重點：
一、本集「我從軍我驕傲」節目，特別以「家，讓每一份榮耀閃閃發光」為主軸，透過國軍模範團體主官方志雄上校與國軍楷模邱偉賢士官長的家庭故事，深刻詮釋榮耀的定義。除了呈現兩位代表在單位內領導團隊、克盡職責的專業身影外，節目也著重在他們身後默默付出的家人們，使官兵都能理解到，我們軍人的榮耀從來不是單一個人的成就，而是由個人的榮譽，以及對國家的責任、信念，還有整個家庭的支持共同築起。
二、鏡頭帶入兩位主角的家庭日常。方志雄帶領單位榮獲國軍模範團體，在部隊中是部屬們信賴仰仗的掌舵者，然而在家中卻是經常缺席的丈夫與父親，多數時候由妻子獨力承擔教養3名子女的責任；邱偉賢經年執行海上任務，背後是三代從軍的軍人家庭，意味著有三代人長期承擔著等待與不安。儘管眷屬們言談當中的「習慣了」，聽起來總是那麼雲淡風輕，實際上卻是歷經無數次自我調適、安慰、妥協的堅韌與溫柔，讓守候變成了另一種無聲卻深刻的支持力量。
三、榮譽的獎盃與獎章固然耀眼，但真正支持官兵持續堅守崗位的，是家人不曾言傳卻始終放在心裡的理解、體諒與包容。國軍戰力的根源，不只存在於訓練與任務之中，更是由無數個家庭默默守護所淬鍊而成。
給我們的啟示：
「軍人守護國境，而家人守護軍人的心」。當我們提及榮譽與奉獻時，不能只看見站在聚光燈下的人。軍人保家衛國的背後，往往有另一群人承受了更多日常的重量與負擔。對官兵弟兄姊妹而言，珍視家人的付出，不只是感謝，也是一種責任意識，讓我們知道自己「為何而戰、為誰而戰」。唯有在崗位上更加自律、更加專業，才能不辜負那些為我們承擔孤單與壓力的家人，讓犧牲奉獻更有價值與意義。
唯有後方燈火長明，前方的刺刀才能閃耀出堅定而無懼的光芒，部隊的戰力，是精實訓練與家庭溫情交織而成的總和，國軍官兵之所以能心無旁騖地投入戰訓本務，是因為家人的體諒與包容，替我們撐起了家庭的重擔，這份安定的力量，是官兵在面對中共威脅與高強度戰備時，最為堅實的心理支柱。（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）
節目一覽表
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 211
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 113
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 82
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 16 小時前 ・ 54
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 29
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 3
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 174
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 78
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 455
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 157
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 3 小時前 ・ 66
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 107
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 22
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 9
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 12 小時前 ・ 9
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8