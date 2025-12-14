【莒光園地】民國114年度國防重大施政

第一單元：民國114年度國防重大施政

節目重點：

一、本集節目回顧在國際情勢愈發緊張、臺海局勢逐步升溫的背景下，政府如何以「強化國防戰力、提升防衛韌性」為主軸，整合軍事力量、社會防衛與政府運作，在戰略規劃、訓練實戰化、軍民動員與救災任務等層面，積極發展不對稱作戰思維，並強化國防自主、軍民整合與國際合作，打造「多域拒止」、「韌性防衛」之戰力，藉以勾勒國家安全及國防發展藍圖，讓官兵清楚知道未來使命與努力方向，同時帶動全民防衛意識的提升。

二、政府發布《四年期國防總檢討》、《國防報告書》與《臺灣全民安全指引》等文件，透過政策透明化與全民防衛宣導，向國人說明我國「防衛固守、重層嚇阻」戰略核心，以及社會面對衝突與災害的準備，並藉由「城鎮韌性演習」，磨練跨單位整合協調能力，強化社會機能運作，以提高戰時國民生活韌性。

三、面對中共灰色地帶侵擾，以及隨時可能「由演轉戰」的威脅，國軍除啟動「立即備戰操演」機制，讓部隊在最短時間內完成戰備轉換外，年度漢光演習亦延長時間，並納入「灰帶應處」、「聯合作戰」、「軍民協調」等重點驗證課目。在戰備整備方面，隨著海馬士多管火箭與M1A2T戰車部隊成軍，以及無人機戰力擴增、勇鷹高教機投入訓練等，象徵國軍整體戰力提升與轉型進入新階段。

四、此外，節目也回顧多起颱風造成的重大災害，國軍始終秉持「苦民所苦、疾民所疾」、「救災視同作戰」的精神投入救援，協助災民恢復家園，在風雨險阻中與國人攜手前行，象徵國軍不僅是守衛疆土的力量，也是國人們在危機中最值得信賴的依靠。

給我們的啟示：

國防力量的形成，是國家整體意志與部隊專業共同積累的結果。無論局勢如何變動，只要外在威脅尚存，我們就必須時刻維持警覺，以便能在關鍵時刻發揮戰力。從一系列戰略規劃檢討、訓練思維革新，到動員體系的調整，在在說明面對兩岸及國際情勢的變化，我們沒有心存僥倖與停滯不前的條件，身為國軍一分子，對政府國防政策與建軍備戰規劃，應該要有一定程度的了解，深刻體察自身職責與整體國家安全的關聯，全體軍民才能朝著相同的方向與目標前進，共同秉持「備戰不避戰、應戰不求戰」態度，時刻抱持危安警覺，支持國家政策，並在各自崗位上戮力不懈，以因應未來各項艱鉅的挑戰。

此外，無論是國防政策的公布宣導、城鎮韌性演習、還是重大災害的救援與復原，都顯示國防不單是軍隊的事務，而是需要全體國人共同參與的工程。民眾的信任與依賴來自軍隊的專業與能力，部隊士氣則源於社會大眾的理解與支持，唯有「軍民一心」才能形成國家安全最為堅固的堡壘，讓國家不論面臨任何困境與挑戰，都能維持穩定與運作，成為真正打不垮的韌性國家。

第二單元：軍紀單元劇：得過且過

節目重點：

一、蘇柏年是名連隊的資深幹部，自詡聰明幹練，遇事能靈活變通、處變不驚，實際上卻經常為了快速完成業務，總是慣於便宜行事，有時甚至不擇手段。為了應付上級督導，他臨時教唆弟兄用舊資料來虛應搪塞；碰到單位同仁申請留職停薪卻忘記用印時，他便到印章店私刻當事人私章來解決。跟在一身旁學習業務的林宛青看在眼裡，一方面對其違法行為感到不妥，另一方面又礙於階級與後輩身分不便指責糾正，只能好言相勸卻又無可奈何。

二、事件最終東窗事發，同仁在撤銷留職停薪申請時，發現自己的文件被蘇柏年私刻印章用印並通過了審核，憤而向單位舉發；同時，單位亦查出他為了能符合升遷條件，竟用竄改紀錄的方式偽造體測成績。蘇柏年的行為同時觸犯了《刑法》「偽造印章印文罪」與「變造公文書罪」，經單位查證屬實，移送司法偵辦，同時施以行政處份。

三、蘇柏年的案件成為單位宣教的案例，連長於宣教特地強調，為便宜行事、節省麻煩而動歪腦筋去造假欺騙，最終的後果除了擔負刑責、斷送自我前程外，更會摧毀自身的名譽與信用，成為人生當中難以抹除的污點。

給我們的啟示：

在單位或機關的行政運作中，往往有人會為了加快作業流程或是掩飾疏失、避免被追究責任而心生僥倖，逕行擅改資料內容、調整日期，甚至冒用印章或簽名等，然而卻忽視了這些行為背後的嚴重性。各項文書一經核章，即可產生權利義務變動、資源配置、紀錄證據等法律效力，而印信與簽名更是確認身分、落實責任擔保的法定憑證，一旦失去真實性，將導致行政程序、責任歸屬與審核制度失去可信度，連帶造成對整體行政與法律體系的破壞，這些動作不僅僅是行政瑕疵，更是破壞制度與法律的重大犯罪。

此外，劇中值得我們警惕深思之處，便是內心的底限一旦被自己親手抹除，便有可能會一步錯、步步錯，個人信譽將會失去立足的根基。許多違法行為的開端並非出於惡意，而是出自僥倖，或是想要快一些、不願被責難等原因，甚至是出於「好意」。然而，一旦我們為了圖一時方便而將欺騙造假付諸行動，就等同告訴自己「可以不誠實」，那便是人格與信用崩壞的第一步，比任何判刑都可怕。人最為珍貴的，並非自身擁有的資產或能力，而在於品德與誠信，遇到問題時誠實面對，依正當程序尋求協助，做事不走捷徑、不投機取巧，才能讓自己的每一步，都走得抬頭挺胸且踏實。

（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

節目一覽表。

政府發布《臺灣全民安全指引》透過全民防衛宣導，向國人說明面對衝突與災害時的準備，強化社會機能運作，提高戰時國民生活韌性。（全動署提供）