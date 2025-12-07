【莒光園地】認清中共系列

第一單元：認清中共系列

節目重點：

一、本集「認清中共系列」由明居正主講，以日本新任首相高市早苗於11月7日的國會答詢為開端，解析「臺灣有事」所引發的「中」日外交風波，以及中共過度反應背後的實質動機。透過事件脈絡、政策背景與各方動態，揭示臺海議題在國際政治中的高度敏感性，使觀眾快速掌握局勢變化的核心。

二、明居正首先釐清高市的答詢內容。在被問及「若臺灣有事，日本該如何」時，她基於職責明確回答：當「中共封鎖臺灣」、「美軍可能介入」、「中共對美軍動武」3項前提條件同時成立時，將可能觸發日本「存立危機事態」，必須預作準備，發言內容無挑釁意味、也無動武主張。然而，中共仍以強烈方式回應，藉機炒作的意圖濃厚，更凸顯出隱於背後對外部環境、兩岸情勢與內部矛盾的多重焦慮。對外，中共擔心日本立場的轉變，以及歐美對臺海的高度關注會形成連鎖效應；對兩岸，中共可藉此進一步壓制我國近期的外交突破；對內，則可轉移國內經濟疲弱、失業嚴重、社會問題與軍中整肅等焦點，以維持統治穩定。

三、最後，明居正補充美、日互動與美國總統川普訪日可能帶來的變數，指出此風波短期內難以平息，而中共的強勢姿態既是對國際的警告，也是內部困境的延伸展現。透過深入分析，協助觀眾理解中共行動背後的邏輯，以強化對區域安全情勢的整體認識。

給我們的啟示：

透過節目，我們從中能夠了解，中共的對外動作經常與其內部壓力有所關聯。經濟衰退與社會問題造成的治理困境，迫使中共必須依賴民族主義操作與對外施壓來穩固統治。然而，這也時刻提醒我們，威脅是真實存在的。

臺海安全與穩定不單對我國造成影響，它牽動著整個區域的和平與繁榮。因此，中共威脅已被國際社會視為現實且須即刻應對的議題，許多鄰近國家也被迫開始思考軍事部署和戰略計畫調整的問題，例如日本就對臺灣情勢高度關切，甚至把臺灣情勢納入國家安全考量。

由中共不斷升高的臺海與亞太戰爭風險，我國首當其衝，國軍的每一次戰備、每一次訓練，都是在向國際社會證明我們保衛國家的決心與能力。只有我們準備好了，才能發揮民主友盟合作的效益，提高中共發動戰爭的成本與決策門檻，真正達到嚇阻戰爭、維護區域穩定的目標，讓「臺灣有事」永遠只是國際討論合作的假設，不會成為兩岸關係發展的事實。

第二單元：保防單元劇：智庫假面—網路蒐情陷阱

節目重點：

一、本集保防單元劇以布袋戲形式，結合網路詐騙與實際共諜案例，詮釋中共滲透竊密手法，提醒每位官兵同仁皆為國家安全防線的關鍵，在資訊爆炸的網路世界中，慎防詐騙及利誘陷阱，避免因一時疏忽而洩漏國家機密。

二、中共滲透竊密手法無孔不入，且無所不用其極，利用網路環境無遠弗屆，以及社群媒體難以追查、真假難辨的特性，虛構軍事愛好者、外國智庫等多種身分，透過退役人員、民間親友等人際關係網，逐步接觸現役官兵，藉由「同好聊天」拉近情感，或以「學術研究」為由，誘導官兵分享「部隊演訓經驗」、「武器使用心得」等看似無涉機密的內容來聯繫情感、博取信任。一旦建立關係後，便會更進一步以高薪利益為報酬，誘引官兵提供機密資訊、內部情報，最終淪為中共竊密工具，並因已有把柄在中共手上，導致官兵不敢伸張、反映，只能愈陷愈深，對國家安全產生難以衡量的危害。

三、要破解劇中敵人所使的「破腦術」，就是當面對任何陌生人的無端接觸時，都要抱持懷疑的態度，絕不透露任何與部隊或自身有關的訊息，並拒絕任何形式的誘惑或好處，只要收了一次，就會遭到脅迫且難以脫身，同時也要勇於檢舉可疑人士，防止敵人有任何滲透的可乘之機。

給我們的啟示：

中共對我國的滲透竊密不分場合與時機，手法多變且帶有強烈目的性，除了透過社群網路的蒐情竊密外，舉凡親友拉攏、金錢利誘、桃色陷阱等，都可能是其獲取機密的手段。劇中案例提醒我們：保密是軍人的天職！只要稍有鬆懈，就有可能落入敵人設下的陷阱，甚至因一念之差走上違法的不歸路，傷害的不僅是個人前途，更會連帶摧毀家庭幸福、部隊榮譽與國家安全的根本。

身為國軍的一分子，每位官兵弟兄姊妹必須清楚自身肩負的使命。保家衛國除了戮力戰備和辛勤訓練，保密與資訊安全也要發揮危安預防、戰力維護的功能，當我們愈能保持警覺、愈能分辨可疑的接觸，就愈能減少敵人滲透的機會。當每位官兵都能把保密變成習慣，將防諜視作常態，就能形成一道穩固而看不見的防線，讓國家在國軍的守護下更加安全。

（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）