【莒光園地】認識我們的榮光—春節戰備衛家邦

第一單元：認識我們的榮光—春節戰備衛家邦

課程重點

節目重點：

一、當國人沉浸在除舊布新的新春喜氣中，國軍官兵仍堅守在各個崗位上，捍衛國家安全。本集節目帶領觀眾了解國軍在今年度「春節加強戰備」中，官兵勤訓精練的成果。陸軍10軍團演示地空整體作戰，搭配海馬士多管火箭系統，展現跨區增援的遠距打擊能量；空軍第4聯隊進行F-16V快速恢復整補作業，所有人員在警鈴響起後，以最短時間完成彈藥整補與緊急起飛程序；而海軍在高雄火牛營區整合機動飛彈車組及無人機，透過「偵打一體」的戰場覺知，構築起嚴密的濱海打擊防線。這些扎實的演練，向國人傳遞了國軍官兵「戰備不間斷，國防無假期」，時刻守護家園的堅定信念。

二、儘管正值春節團圓時刻，國軍官兵依然在山之巔、海之濱與外離島的崗位上，本著職責及使命，犧牲與家人團聚的時光，以枕戈待旦的戰備執勤方式，默默守護著家園與國人。這種將個人對家庭思念轉化為守護國家的大愛，正是國軍對國人堅定不移的承諾，更是國防安全最為穩固的基石。

三、每位官兵在操演中的每一個動作、每一滴汗水，都是平時嚴格訓練的積累。國軍在春節期間不分晝夜、不畏寒風，以最堅定的意志，為國家構築起堅實的安全護盾，正是有這群守護者的默默奉獻，國人才能在團圓的燈火中，安心享有天倫之樂。願這份來自迷彩的守護，伴隨每位國人，度過平安喜樂的好年。

給我們的啟示：

所謂「國防無假期」，國軍是保衛國家安全的第一道防線，必須做好反制敵人威脅與抵禦武力侵略的一切準備，對於國家領土主權的守護更是責無旁貸。戰備演訓所展現的，是國軍勤訓精練的成果，也是每位官兵弟兄姊妹對國人與家人的承諾，無論任何時刻，我們不會因為假期而有所懈怠。而國人的肯定與每一位家人的體諒，就是支持國軍官兵堅定守護承諾的最大動力。

「國家可以百年無戰事，但不能一日無戰備」，每位官兵弟兄姊妹在各自崗位上，都是守護國家不可或缺的關鍵齒輪。當萬家燈火團圓之際，國軍官兵依舊戍守在高山之巔與海濱，這是一份不分晝夜、沒有假期的守候，更是一份無聲的承諾。我們的價值不在於職務的大小高低，而在於這份職責與使命所帶來的影響力。當前兩岸局勢依然嚴峻，中共始終未曾放棄武力犯臺，國防安全較以往充斥更多風險與挑戰，但只要保持「備戰不求戰，應戰不避戰」的高度警覺，盡職守分，備戰不輟，必定能打造出堅不可摧的防線。國軍官兵用行動證明，無論何時，捍衛國家的決心永不打折，矢志踐履「家在哪裡，我們就在哪裡」的承諾，永遠守候在國人身旁。

第二單元：軍紀教育—財富自由

節目重點：

一、張翰標是單位的一名資深士官，他看見同袍許志強因投資股票獲利，展現出財富自由的樣子，心裡很是羨慕，希望自己也能一樣，不僅可改善家人生活，也能在心儀對象面前更有自信。他休假時找上了在網路上認識、自詡投資專家的「華哥」求教，華哥出手闊綽，不斷慫恿共同投資加密貨幣。儘管許志強多次告誡可能是騙局，並提醒「個人帳戶絕不能外借」，但一心求財和急於證明自己的張翰標早已被慾望沖昏了頭，最終還是聯繫了華哥尋求致富機會。

二、由於加密貨幣開戶流程繁複，於是張翰標在華哥的誘導下，將提款卡、存摺以及辛苦存下的80萬積蓄，都交給華哥「代辦」開戶。然而，張翰標並沒有等到夢想中的獲利分紅，而是華哥的人間蒸發，帳戶也被銀行列入「警示帳戶」而凍結，甚至接到警方通知，自己已捲入詐騙案件，必須配合到案說明。得知辛苦積蓄被騙光的張翰標在營區內崩潰大哭，懊悔自己沒能聽勸，鑄下大錯。

三、事後，單位召開軍紀教育，指揮官向全體官兵宣導「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」，強調官兵提供帳戶給他人作為詐騙或洗錢工具，縱使本人未參與犯罪或不知情，也有可能構成「幫助犯」事實，不僅會面臨刑責，更會影響軍旅前途。指揮官提醒，詐騙集團正是利用人們渴望快速致富的人性弱點來達成目的，每個人都要保持警惕，守護好自己的財產與未來。

給我們的啟示：

俗話說「天下沒有白吃的午餐」。投資理財的前提，必須建立在對投資標的及理財工具的了解之上，而非人云亦云、盲目跟風。任何標榜著「高獲利、低風險、穩賺不賠」，並且強調「可代操」的投資門路，都違反投資理財的基本邏輯，背後通常隱藏著毀滅性陷阱。尤其，金融帳戶是個人資料中最重要的部分，交出個人提款卡、存摺與其他身分證件，等同於將財產交給其他人使用，並且為持有者的任何違法行為「買單」。這不僅會導致個人財產損失，更會觸犯法律，甚至賠上前途與人生。

此外，防詐不只是個人的事情，更需要團隊成員彼此協助、共同努力。劇中，當張翰標陷入「華哥」設下的詐騙陷阱時，同袍許志強的提醒與林雅嵐的細心觀察、主動回報，或許不一定能百分之百阻止詐騙案件的發生，但這份關心也是及早察覺、減少傷害的關鍵。當我們能主動關心身旁袍澤的異常行為或情緒時，就能在關鍵時刻，成為部隊最為及時、周密的安全防護網。

（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

空軍第4聯隊進行F-16V快速恢復整補作業，以最短時間完成彈藥整補與緊急起飛程序。（本報資料照片）

10軍團演示地空整體作戰，搭配海馬士多管火箭系統，展現跨區增援的遠距打擊能量。（本報資料照片）