【莒光園地】識破紅色陷阱

第一單元：識破紅色陷阱

節目重點：

一、本集「識破紅色陷阱」由明居正針對中共1月24日發生的軍方人事震盪進行深入解析。中共罕見宣布「中央軍委」副主席張又俠、「聯合參謀部」參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」遭立案調查，隨後「解放軍報」更發表社論加以批評。這場風暴恐不僅限於張、劉二人，可算是繼共軍前「國防部長」李尚福之後的又一次大清洗，研判還有更多將領捲入，說明中共黨內肅清異己的行動，已開始觸及軍方最高決策層，同時也折射出習近平對「太子黨」軍事將領信任破裂的問題，可以預見，中共未來在軍事決策上，將更加趨向高度集權。此事件顯示，中共內部權力結構正經歷一場劇烈的政治地震，衝擊力可能已擴散至整個共軍作戰指揮體系。

二、明居正指出，此次事件有別於過往。首先是「速度與定調」異常迅速，打破了中共處理高階將領需長時間內部「冷處理」的慣例。其次，中共在抓捕過程疑似動用「公安部」、「國安部」等「非軍事系統」介入，顯示習近平對軍中既有體系的不信任。更深層的可能原因在於，所謂「反貪腐」僅是包裝鬥爭的口號，核心矛盾實則源於軍事路線的分歧、個人威望對領導地位的威脅，以及高層在重大決策上的衝突，最終引爆了這場大規模的肅清行動。

三、明居正特別提醒，中共內部的不穩定，往往也是兩岸局勢的危險變數。當極權領導者面臨內部軍心渙散、權力受挑戰或政治壓力累積時，可能採取激進的對外軍事冒險來「轉移內部矛盾」，並利用戰爭行動重塑威信。此次事件雖已導致高階將領人人自危、指揮系統重組，在短期內造成共軍內部混亂，大幅降低了中共發動大規模軍事行動的可能性，但也可能誘使中共選擇以臺海議題作為洩壓閥，做出更加難以預測的冒險性決策。

給我們的啟示：

在中共「黨指揮槍」的體制本質下，政治就是一連串高度不透明且殘酷的鬥爭。只要與領導者政治立場不一，縱使是高階將領，無論功勳再大，亦隨時可能淪為犧牲品。這與我國民主體制下的「軍隊國家化」和「依法行政」制度有著天壤之別。

透過此事件，我們可以認清中共政權的動盪來源，就是共產體制本身存在的單一中心與猜忌本質，人治高於法治，使得政權內部極易陷入零和博弈的權力鬥爭，導致政治忠誠凌駕於專業能力之上，而因為缺乏制衡，自我修正能力不足，更可能直接造成決策孤立，最終積重難返。一旦看穿中共內部權力結構的脆弱性，我們就應該更加堅定對民主憲政制度的信仰，堅決捍衛國家主權與安全。

第二單元：我從軍我驕傲—使命傳承

節目重點：

一、本集「我從軍我驕傲」介紹兩位在單位服務超過20年的靈魂人物：58砲指部周威利士官長與防空部賴錦永士官長。在部隊中，軍官幹部往往因不同職務歷練而輪調，士官幹部則會長期深耕，如同部隊戰力與精神的「樹根」，守護並持續強化單位的優良傳統與專業技能，因此，無論武器裝備如何更新、部隊如何變革演進，士官長的經驗傳承始終是穩定部隊戰力的關鍵骨幹。

二、其中，周威利展現了「專業領導」的風範。在單位接裝新式武器的過程中，親自參與研習，找出問題、排除錯誤，強調身為幹部「必須先會、先懂，才能指導」，並在各項任務中全程緊盯細節，確保戰備演訓零危安；賴錦永在單位以「勤勞」、「自律」著稱，時刻關心部屬生活與工作上的各項事務，從旁給予協助與建議，同時秉持著「以身作則」的原則與信念，自我要求，從最基本的寢室內務做起，用實際行動，建立起讓官兵由衷信服的領導威信。

三、除專業與領導統御外，兩位士官長也分享，士官督導長的身分與職責，就是扮演協助主官的左膀右臂，以及官士兵之間的溝通橋梁與避風港。在統合士官幹部推動單位事務之際，也要細心覺察官兵的情緒與問題，適時安撫、鼓勵與協助，更要做到「帶兵帶心」，才能將單位所有人串聯在一起，凝聚部隊的向心力。

給我們的啟示：

從兩位士官長的分享中，我們能夠深刻體會士官信條中「跟我來」的領導精神。儘管他們在單位已深耕20載，擁有豐富的任務經驗，但面對如接裝這類重要的工作，他們並沒有因職務高、年資深而輕忽，反倒是親身參與、以身作則，並持續自我要求與精進，讓自己成為能示範、能指導的標竿。這樣的態度，正是確保部隊能在時代變化與科技革新潮流中，始終保持戰力不墜的關鍵。

第三單元：官兵學堂：性平教育—尊重性別平等

節目重點：

一、本集節目邀請國防部人事參謀次長室副處長林龍祥上校，針對「尊重性別平等」主題進行深入探討，透過狀況劇的演繹，強調「性別平等」已是衡量現代社會進步的指標。在部隊中，女性官兵的職務和責任，基本上與男性並無二致，故應享有平等的任務指派與升遷機會。林副處長呼籲每個人在認知上，都要努力破除對傳統性別角色的刻板框架。

二、在理解平等觀念後，林副處長進一步就性別平等中容易提及的「性騷擾防治」課題，分享部隊實際案例，包含以開玩笑口吻評論同僚身材、不必要的肢體接觸，以及傳送不當訊息或私密照片等違法態樣。林副處長指出，性騷擾的構成不分性別，即便同性之間也會發生，關鍵在於當事人的感受，而非行為人的動機。官兵在人際互動中，即便是認為自己「沒有惡意」，只要逾越了分際，就有可能構成騷擾行為，每位官兵弟兄姊妹均應保持警覺。

三、最後，林副處長也宣導國軍現行的性騷擾申訴管道，並提醒官兵若遇到疑似案件，應第一時間明確拒絕並盡可能保留證據，透過1985諮詢專線或單位人事部門尋求協助。各級幹部亦應透過法治教育、生活輔導，以及落實「走動式管理」等，掌握團隊成員間的互動情形，透過制度管理與人員自律，達到「多元尊重」之目標。

給我們的啟示：

部隊戰力源於每位官兵弟兄姊妹在團隊中的共同努力。我們應該時刻反省，在執行公務或日常互動時，是否曾經帶著「性別標籤」去評價同僚的特徵或能力。當我們放下刻板印象，以專業能力和責任作為評價彼此的基準，就能讓每一位成員都能在平等的條件下，適性發揮自身的能力與價值。

（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

節目一覽表。