【莒光園地】識破紅色陷阱

第一單元：識破紅色陷阱

節目重點：

一、本集節目邀請明居正，針對中共近期指控我國「踩紅線」、「破壞和平」、「以武謀獨」、「倚美謀獨」的言論，分別從中共的擴軍現況、宣傳手法、國際反應及歷史經驗等方面，解析中共如何利用這些論述顛倒因果、轉移責任，進而揭露其「紅色陷阱」的本質。

二、明居正指出，回顧中共近十多年來的作為，可以清楚看見其軍事擴張早已超出防衛需求，無論是海軍、火箭軍等，甚至連海警部隊都已軍事化，因而引起國際社會高度警戒。當一個政權在動機不明的情況下大規模提升軍備，往往意味著對外擴張，而非單純自保；我國強化防衛能力，是為了應對中共的擴張威脅，而非主動破壞和平。

三、此外，對於我國「以武謀獨」等說法，明居正強調，若非中共對我國持續施壓與威脅，持續破壞國際和平與秩序，我國及國際社會根本毋須承擔高昂國防成本與不穩定風險。中共類似論述的共同特徵，都是扭曲是非、「打人喊救人」，藉指控他人來轉移焦點，掩飾自身內部的矛盾與治理問題。

給我們的啟示：

國軍建軍備戰的核心信念，從來都是「為中華民國生存發展而戰」與「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，以守護中華民國的民主自由為使命。反觀中共近年來持續擴張軍備、大肆軍演，不斷製造周邊國家困擾，同時又藉他國武裝衝突之際，以「仲裁者」姿態介入斡旋，將自身包裝成「和平推手」，其虛假偽善一目了然。

透過節目，我們可以了解到對訊息判斷力的重要性，中共慣於將我國的各項國防政策，都扭曲為「破壞和平」或「另有圖謀」，若不細究中共操弄輿論的手法與邏輯，便容易受到其設計的敘述框架所影響。我們在接收任何訊息時，不能只看標題或是單純地相信訊息內容，而是要了解事件的整體脈絡，判斷出訊息背後的特定立場與真偽，才不會輕易受到操弄與控制。

第二單元：經國先生逝世38週年專題報導

節目重點：

一、本集《經國先生逝世38週年專題報導》，透過實地走訪經國七海文化園區與回顧歷史影像，了解蔣故總統經國先生一生所處的時代背景與歷史責任。從早年投身革命、歷經異地磨難，到返國後承擔國家安全與建設發展的重責大任，他的人生始終與國家命運緊密相連。在風雨動盪的年代，他並非站在風口浪尖高聲疾呼，而是選擇腳踏實地、一步一腳印地承擔最艱難的責任。

二、在政治與社會層面，經國先生推動解除戒嚴、開放黨禁與報禁，這些決策並非順勢而為，而是在內外局勢高度不確定、社會張力持續累積的情況下所做出的風險承擔；此外，他也推動「十大建設」，面對資源有限與反對聲浪強烈的現實環境，仍堅定立場，不改其志，透過穩健務實的步伐推動改革，為國家長遠發展奠基，讓臺灣得以在穩定中轉型，社會亦逐漸走向開放，成為迄今仍被廣泛討論、研究的民主與現代化成功經驗。

三、在個人作風上，經國先生長年維持簡樸生活，並時常走入基層與人群中，一襲夾克、一頂便帽，自然顯露出與基層同行的態度。他居住於「七海寓所」期間，儘管身兼軍、政及元首要職，生活習慣與住居陳設始終樸實無華，自持精神與務實性格表露無遺。更重要的是，他對國軍政戰體系及國防事務的擘劃，從重建政戰制度到推動國防科技自主發展，無不彰顯出其對國家安全的高度眼光與遠見。正是對這些前瞻政策的努力與堅持，為國軍建軍備戰扎下了殷實的基礎。

給我們的啟示：

從經國先生的一生可以看見，真正的領導風範並非來自表面讚美或包裝，而是無論面對何種困難，始終堅持走正確的路、做對的事情。他在多次面臨重大抉擇當中，考量的不是自身名聲或是短期效益，而是反覆衡量利弊，選擇了或許是最具風險、但卻對國家長遠發展最有利的方向，並勇於一肩擔起後果與責任，十大建設的推動，就是經國先生發揮遠見、勇於堅持的見證。當前我們國家也面臨了類似的挑戰，在兩岸情勢日趨嚴峻之際，堅定支持國防自主與軍購政策，才能為臺灣打造謀取安全、和平的實力。經國先生的智慧與精神，源於他始終秉持著為國家、為人民鞠躬盡瘁的高尚情操，是值得每一位國人及官兵弟兄姊妹們，深刻學習與效法的典範。

此外，他一生所展現的自持與務實，無論生活作風或用人行事上，始終強調務實行動勝過千言萬語，自我要求並推己及人，真正使「承擔責任」不流於形式。而對每一位官兵弟兄姊妹而言，若能將這樣的態度落實於日常，把每一項任務、每一次訓練、每一個細節，都視為對守護國家、照顧同袍的承諾，貫徹執行，就能成為撐起國家安全最堅實、最可靠的力量。

第三單元：我愛臺灣—木曜與國軍的真情對白

節目重點：

一、本集《我愛臺灣》邀請《木曜4超玩》製作團隊總經理Eric及藝人民雄，一同回顧近年來與國軍合作拍攝節目的過程，並分享在螢幕背後，對國軍官兵戰備訓練與生活日常的真實觀察和感受。

二、Eric直言，當初在節目企劃之初，單純只是想要拍攝帥氣的軍武畫面，然而在實地走入營區後，看見官兵們儘管在烈日下刻苦訓練、揮汗淋漓，卻仍個個精神抖擻、意志堅定，展現出高度的專業能力與敬業精神，讓拍攝團隊深受感動；曾在特戰服役的民雄也說，他在與官兵拍攝節目時，除了重新找回當兵時的熱血外，更深刻感受到國軍官兵的辛勤付出與精實訓練，他認為這正是對國家安全穩定「最硬派的承諾」。

三、節目最後，兩位來賓對國軍官兵弟兄姊妹堅守崗位的付出與奉獻表達敬意與感謝。對於《木曜》團隊而言，節目中最棒畫面就是官兵們保衛國家的日常，而透過節目，不只是帶給觀眾娛樂，更是讓大家看到，每一位在崗位上的官兵，都是守護家園的英雄。

給我們的啟示：

國家的和平安定並非理所當然，而是建立在每位官兵的訓練與時刻備戰之上。民眾在螢幕前看見的國軍官兵身影，背後是歷經了無數的體力、意志磨練與專業訓練。我們毋須急於證明自己，只要戮力戰訓本務、善盡職責，讓自身能力與實際行動成為最有力的證明，除了展現帥氣及熱血外，更讓國人能夠感受到安心與敬重。

如同節目中民雄所說，「有人守護的家，才是家」，這句話足以詮釋每位官兵弟兄姊妹對於國家的重要性。或許多數時候，我們的付出不會獲得掌聲與喝采，但這樣的犧牲奉獻、願意為他人承擔的選擇，其實也有許多國人看在眼裡、放在心裡。當軍人堅守崗位、民眾給予信任，彼此相互支持鼓勵，才能真正達成「軍民一心」，共同守護美好的家園。（本文由政治作戰局文宣心戰處供稿）

