【莒光園地】軍普百科—國軍戰力新紀元
節目重點：
一、本集「軍普百科」節目聚焦於國軍的戰力轉型與提升，邀請到國防院所長蘇紫雲以及資深軍事記者相振為，以「務實創新、實戰結合」為主軸，探討國軍如何透過新式裝備獲得與演訓思維的轉變，精進整體的防衛力量。
二、蘇紫雲以國軍近期籌獲新式裝備為例，包含「海馬士」火箭系統、M1A2T戰車，以及無人機成軍等，這些先進武器的強大火力與優異性能除了讓部隊戰力大幅提升外，也強調遠距精準打擊、高度資訊化與情資整合，有助於國軍建立共同作戰圖像，實現從「量」到「質」的全面提升。相振為則透過烏俄戰爭，強調未來戰場是跨軍種、跨平臺的聯合作戰體系。國軍也正在各項實戰化演訓中逐步轉變作戰思維，強調「戰場一體化」，藉由資訊整合、精準火力與部隊靈活性，達到在防衛作戰中以小搏大的效果。
三、最後，兩位與談人皆強調，強化自身實力，才能真正維持和平。國軍現代化轉型與各項國防投資，不僅是單純的軍事需求，而是對國家安全與產業發展的長期保障與必要之路。
給我們的啟示：
國軍在新式武器的投入、訓練思維的轉變，不只是單純講求「火力更強」，而是要追求作戰上「更快速、更準確、更聰明」。面對現代戰爭的多重面貌與瞬息萬變，我們不能再沿用過往的傳統思維，而是要學習新技術、新觀點、跨領域整合，建構出高效決策、精準打擊的強韌國防力量。
國家安全沒有妥協的空間，而和平要有足夠的實力才能換取。我國作為防衛第一島鏈的重要核心，更須展現防衛決心，承擔更重大的責任。當我們展現出「不可輕試」的可恃戰力，就能有效嚇阻，使敵人慎重考量而不敢妄動。這不只是國軍的責任，也需要全民的參與，透過投資國防，帶動軍事與產業轉型，全面提高經濟與國防自主性，共同達成強國富民的目標。唯有厚植實力、鞏固全民的防衛意識，我們所擁有並珍惜的民主自由才不會被敵人輕易改變或任意剝奪。
第二單元：通識教育—媒體識讀
節目重點：
一、本集「媒體識讀」課程由國防大學新聞系老師孫復威，以心理學角度，分析人們在接收到錯假訊息時的反應與情緒認知，進而探討中共如何運用錯假訊息進行認知作戰，影響國軍官兵與國人的操作手法，以此揭示當下分辨訊息真偽的關鍵，提升觀眾媒體識讀能力。
二、孫復威指出，「恐懼」與「希望」是認知作戰中最常被使用的情緒工具，在心理學上是能影響人的感受、思維與判斷的核心。中共正是運用這一點，結合心理學與行銷策略，首先設計關於我國「即將戰爭」、「軍備不足」、「內部崩潰」等煽動訊息，對我國製造出恐慌、無助的氛圍，再經由「與中共合作才有希望」、「互利共榮」等論述，透過柔性包裝、四處傳散等手段不斷輸出訊息，使國人沉浸其中，久而久之便逐漸懷疑政府，或是無形間認同中共論述。
三、孫復威最後強調，避免被錯假訊息、認知作戰所操弄的方法，首先要冷靜面對訊息；其次是反問自己，這則訊息想要製造甚麼情緒；最終便是思考訊息的背後的目的與動機。如此才能遏止錯假訊息與認知作戰的影響。
給我們的啟示：
中共的認知作戰並非現代的黑科技，而是簡單地利用資訊環境落差與人性弱點，進行認知與行為的影響。國軍弟兄姊妹們在如今資訊爆炸的環境中，面對訊息時務必保持冷靜，用理性思考取代情緒反應，對內容首先抱持著懷疑的心態，查證真偽，做好對訊息的篩查，才不會在第一時間受到錯假訊息的牽引、誤導，進而喪失判斷能力。
然而，對抗錯假訊息、認知作戰的影響，最重要的是防止其在群體中的擴散與傳播，每位官兵弟兄姊妹的思維也不能只停留在「謠言止於智者」的程度，而是要透過主動反映、相互提醒、主動轉發正確訊息，發揮團隊的力量遏止訊息的蔓延與發酵。唯有做到「個人清醒、部隊穩定」，我們才能真正建立起對抗認知作戰的堅固防線。
第三單元：通識教育—理財教育
節目重點：
一、本集「理財教育」邀請主計局主任陳旭江與理財專家盧燕俐，以「建立正確理財觀念」為主軸，介紹面對財務需求時能夠運用的理財工具，並培養官兵金融防護力，避免遭詐騙與不當借貸。開場以簡短的情境劇演繹官兵為籌集購屋頭期款，險些投資高風險短期獲利商品，所幸被女友及時制止，並建議善用中華郵政、國軍同袍儲蓄會等管道，進而穩健儲蓄，實現理想。
二、陳旭江指出，理財的真正核心，在於妥善分配資產、設定目標、提早規劃，在運用資金的過程中，還能夠逐步累積財富，如此才能夠維持財務健全；盧燕俐除提供國軍同袍儲蓄會儲蓄存款方案及相關理財商品資訊外，也強調進行投資理財前，務必要對投資項目內容作深入瞭解，並選擇穩健的投資管道。外界常見的「快速撥款」、「低利免保」廣告，其實潛藏著高利陷阱與詐騙風險。一旦陷入非法借貸，輕則造成債務壓力，重則影響服役表現與個人信用，間接削弱整體國防戰力。
三、陳旭江最後提醒，官兵遇有借貸需求時，最重要的原則就是透過合法、合理、透明的管道。國防部也提供專屬官兵的輔導理財專案貸款，讓每位官兵都能達到「身安、財安、心安」的理想狀態。
給我們的啟示：
俗話說「資源有限，慾望無窮」。每位官兵弟兄姊妹，都應重視理財規劃的意義，這除了代表對於自身生活上慾望的克制與管理外，也是為自己與家人規劃長期的人生藍圖，是智慧、責任與成熟的展現。
個人的良好理財，也是穩定國防戰力的重要基礎。若缺乏理財觀念，可能會導致入不敷出、債務纏身，甚至會鋌而走險，做出違法的事情，除了壓垮自己，更會牽連親友、危及單位。面對財務需求時，要懂得透過合法、穩健的理財管道，遠離高風險投資與不法借貸，降低財務負荷，唯有當每一位官兵的經濟狀況穩定，不被財務壓力分心，才能在崗位上專注投入，創造無負擔的舒適生活。
