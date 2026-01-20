莒光獅子會攜高雄「張老師」 推青少年心理健康校園巡迴講座

國際獅子會三○○E三區莒光獅子會長期關懷青少年「心」健康，與高雄「張老師」攜手推動「青少年心理健康校園巡迴講座」，至今已邁入第十五個年頭；透過穩定而持續的合作，深入校園推廣心理健康觀念，陪伴青少年在成長路上建立正向心理素養。(見圖)

「張老師」今(廿)日說明，回顧一一四年度，「青少年關懷列車」進入高雄市三十七間國中小學與高中職學校，其中包含二所偏鄉送愛，服務近六千多名學生；十五年來累積服務已突破十五萬名學生，持續協助青少年增進心理健康知能，強化自我覺察與因應能力，落實「預防重於治療」的核心理念。

國際獅子會三○○E三區莒光獅子會近日在林皇宮舉辦歲末聯歡晚會暨捐贈儀式，並於晚會中捐贈社會服務金給高雄「張老師」，持續支持心理健康教育向下扎根；高雄「張老師」總幹事謝璦如亦回贈感謝狀，感謝莒光獅子會多年來不間斷的支持與陪伴，成為校園心理健康推廣的重要後盾。

展望一一五年度，莒光獅子會與高雄「張老師」將再度攜手啟動『「莒光心．感恩情」青春魔法棒．點亮心火光-青少年心理健康校園巡迴講座』，講座依青少年的需求規劃六大主題提供學校選擇，包含「生涯、情感、人際、生命教育、網路安全、校園安全」議題，邀請高雄「張老師」專業講師群依各校的需求提供學生們適切引導與實務建議。透過系統性的心理健康教育，期望協助青少年建立健全自我概念，拓展在人際、情感與多元價值上的理解與視野，培養尊重他人、愛護自己與自我照顧的能力。

國際獅子會三○○E三區莒光獅子會與高雄「張老師」於一一四年度辦理兩場送愛到偏鄉的講座活動，實際走入偏鄉校園，關心當地學童，展現對教育公平與社會關懷的具體行動；未來，雙方也將持續攜手合作，呼籲「全民心陪伴‧永續新發展」，齊心守護青少年的「心」健康，為社會培育更穩定且充滿希望的新世代。