莓果用鹽水或小蘇打水浸泡較乾淨？ 錯誤迷思 以流動清水反覆沖洗最好

草莓與各類莓果香甜多汁，深受民眾喜愛。但清洗與保存不當可能影響健康與風味。國立臺灣大學農業化學系顏瑞泓教授，草莓買回來最好在一兩天內就食用完畢，而且吃多少洗多少，更能維持草莓的新鮮與風味。另需特別注意，「鹽水或小蘇打水浸泡較乾淨」是錯誤迷思，以流動清水反覆沖洗即可。

草莓、藍莓等莓果，果實小、表皮薄，整顆可以放入口中食用，但建議避免將果柄部分吃到嘴裡。臺灣比較常見鮮食的莓果是草莓，草莓屬連續採收型的作物，表皮鮮嫩脆弱，除易受到病蟲侵害外，鳥類、螺等也都會造成草莓的損害，栽培時常需仰賴藥劑的保護，以確保品質及產量。再加上採收後禁不起碰撞、不耐貯放，因此食用前仔細清洗，是減少農藥殘留與確保食用安全非常重要的環節步驟。

顏瑞泓教授建議，清洗莓果可遵循「先沖洗、後去蒂」的原則：一、先以較大水流重點沖洗果蒂部位與表面。二、再將莓果放入清水中浸泡十至十五分鐘，每三至五分鐘換水一次，重複數次。三、最後再去除果蒂，並以廚房紙巾吸乾水分後食用或保存。若莓果果粒更細小，也可直接避開果蒂部分食用。

顏瑞泓教授表示，莓果含水量高，容易腐敗發霉，建議清洗後儘早食用，若需短期冷藏，可先吸乾水分，再以乾紙巾包覆或置於保鮮盒內冷藏。