莧菜、菠菜含「鉀」量超標！腎功能不佳者恐加速洗腎
腎絲球過濾率低於45分的患者在攝取蔬菜時必須格外謹慎，儘管深綠色葉菜富含纖維與維生素C，但川七、菠菜、空心菜、莧菜、草菇等高鉀蔬菜若攝取過量，最嚴重可能導致提早洗腎。
腎臟科醫師洪永祥在《祝你健康》節目中說明，深綠色葉菜類蔬菜對維持腎臟健康原本是很好的選擇，不僅膳食纖維含量高，還富含植化素與維他命C。然而當腎臟功能退化使鉀離子排泄力下降時，就會造成血鉀過高，進而出現肌肉無力、心率不整等症狀。
洪永祥進一步指出，腎絲球過濾率一旦低於45分，患者就必須開始限制蛋白質、磷與鉀的攝取量，其中鉀的每日攝取量最多只能控制在1000毫克以內。因此選擇低鉀蔬菜相當重要，建議每100公克的鉀含量最好低於100毫克。
針對高鉀蔬菜的具體數據，洪永祥列舉五種腎功能不佳者容易攝取超標的蔬菜。以每100公克計算，川七的鉀含量高達540毫克、莧菜含530毫克、草菇有500毫克、菠菜達460毫克、空心菜則有440毫克。若患者真的想食用這些蔬菜，除了必須控制份量外，也可先用水汆燙處理，讓鉀離子含量稍微降低。
洪永祥也提醒，除了蔬菜之外，番茄與香蕉等水果同樣屬於高鉀食材，腎功能不佳者也需要特別留意攝取量。此外，腎臟功能不好的人與洗腎患者千萬不能食用楊桃，因為楊桃含有未明的神經毒素，腎功能不佳者無法正常代謝，食用後會發生嚴重打嗝症狀，嚴重時甚至可能昏迷死亡。
其他人也在看
他糖尿病12年沒事！一年後竟慘洗腎 醫曝「警世教訓」：令人心痛
台灣慢性腎病患者約250萬人。醫師洪永祥表示，許多腎病患者擔心西藥會導致洗腎，想透過排毒養生，但這想法是錯誤的。一名55歲男子有糖尿病12年，一次體檢發現尿中有蛋白，腎絲球過濾率60分。男子一度配合服藥來控制血糖、血壓，但後來消失一年不再來門診，再次出現時，已嚴重水腫、尿毒症、腎絲球過濾率暴跌至14分，之後就出現在洗腎室了。
不只補水！醫揭「黃金護腎法」：「每天必做1事」增加排毒途徑
台灣有250萬慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，患者除了遵從醫囑服藥外，外，還可積極護腎，包括開拓第二排泄途徑、正確飲食。就開拓排毒途徑而言，除了充足補水、適度排汗外，「一定要做好腸道排毒，保持每天排便順暢。因為當腎臟過濾能力下降，透過腸道排出尿毒素至關重要。」
不是鮭魚！「1種魚」台灣人超愛吃 醫示警：小心越吃越胖
鯖魚因富含Omega-3脂肪酸、能保護心血管及提升大腦功能，常被視為餐桌上的「營養明星」，不少民眾都很喜歡吃。不過，營養師曾建銘指出，雖然鯖魚營養價值高，但屬於高脂魚類，如果天天大量攝取，熱量容易超標，可能導致體重增加。
超商隨處可見！「3種食物」加速老化、代謝變差 醫示警：果汁也上榜
現代人都希望永保青春，但錯誤的飲食方式可能加速老化。胃腸肝膽科醫師陳宣位指出，代謝率下降並非年齡必然，而是許多人的慢性「飲食自殺」。尤其有3種食物，在便利商店或外送平台隨處可見，長期食用會增加身體負擔，甚至從細胞層面偷走代謝的火種。
食品過期別急著丟 專家曝5類食物：其實還能吃
浪費食物是近年來的嚴重問題，而消費者對食品日期標示常有誤解，超過「最佳賞味期」不代表食物不能吃，只是風味可能差一些。醫師達斯古普塔提醒，易腐敗的食物如肉類、乳製品和蛋類，過了標示日期最好不要食用，以免潛藏看不見的有害細菌；但像罐頭食品、乾燥米麵、冷凍食品、發酵食品及包裝零食，只要保存妥當、包裝完整且無異味，即使過了包裝標示的賞味期，通常仍可安全食用。
一次激戰竟長花椰菜！醫點名「性病4地雷」 聽「我很乾淨」快點逃
許多年輕人因一時衝動發生親密行為，結果染上性病。泌尿科醫師陳鈺昕提到，每年寒假後是診間人潮的高峰期，他根據看診個案統計出「寒假性病排行榜」，並提醒4大砲友地雷行為。尤其遇到對方說「不用戴啦！我很乾淨」，建議立刻拒絕，以免中招。
快測！「這5項」過不了恐活不久 很多人第一項就不行
你不需要等到80歲才知道自己能不能長壽，因為你自己身體，從中壯年，早就洩題了。重症醫師黃軒指出，我們不是靠算命，也不是靠基因檢測，而是藏在你每天都在做、卻從沒認真想過的5個日常生活的習慣。 1、你走路樣子在老年醫學裡，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。．自測標準（10 公尺）：≥1.2 m/s非常好；0.8–1.1 m/s尚可；<0.8 m/s需介入．你可做的事：規律快走、間歇訓練與下肢力量訓練．系統性回顧顯示：步速每增加0.1 m/s，死亡風險下降約12%。在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的4–5倍。好消息是：這些快走訓練，真的能改善死亡風險 2、你「握得住」東西嗎？它是全身肌肉與神經狀態的縮影。握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。．居家快測：能輕鬆單手提1公升水瓶1分鐘→基礎合格；拿不穩、很快痠→肌力流失警訊．你可做的事：阻力訓練、日常多用手搬提、握力器練習．重量級研究：追蹤14萬人發現，握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%。關鍵事實：肌肉不是老了才掉，是你平
裝潢師傅膝蓋腫痛！每天喝「1蔬菜汁」得救了 中醫曝關鍵：關節救星
年紀、工作、體重等因素，都有可能導致關節疼痛，除了就醫檢查治療，平常還能怎麼保養呢？中醫師羅珮琳指出，綠花椰菜含有蘿蔔硫素，能有效保護軟骨細胞，也能降低發炎因子，改善膝關節疼痛的問題，同時也有抗氧化作用，可清熱化濕解毒。
年菜熱量大王，佛跳牆、東坡肉輸了！營養師：「這道」竟超過4000卡
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】每到除夕圍爐，餐桌上的年菜總是澎湃到不行，每道年菜都充滿吉祥寓意與儀式感，但你知道嗎？有幾道料理的熱量其實高到會讓人驚呆，猜猜看，哪一道年菜竟超過4000卡熱量？高敏敏營養師特別幫大家把常見年夜飯熱量一次整理好，讓大家邊吃邊更有概念，
B群不是隨便吃！有效緩解痠痛 醫師教你挑「這4種成分」B群
運動健身風氣愈來愈盛行，很多人都有上健身房或在家做超慢跑的習慣，但有些人運動後的肌肉痠痛，不管怎麼伸展都解決不了；醫師提醒，當肌肉的痠痛感遲遲不退，甚至與疼痛並存時，就該考慮讓「營養素」來幫忙了！
「4款中藥」藏致命禁忌！紅麴也上榜 醫示警：吃錯恐傷肝腎
中國一名35歲男子為了降血糖，在網路上購買中藥「附子」，並用熱水沖泡飲用，沒想到出現急性中毒，導致呼吸心跳驟停，送醫不治身亡。心臟外科醫師楊智鈞提醒，附子是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手，同時也點名4大中藥使用禁忌，其中「紅麴」也上榜。
海鮮二代餐餐內臟黑白切配啤酒 僅45歲手腳滿布痛風石
45歲的傅先生從小家中賣海鮮，常把賣不完的魚蝦煮成海鮮鍋當三餐，成年後習慣在路邊麵攤點內臟黑白切配啤酒，十多年前開始反覆腳趾紅腫劇痛，如今手腳關節嚴重變形，痛風石大如十元硬幣，走路困難。