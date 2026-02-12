莧菜、菠菜含「鉀」量超標！腎功能不佳者恐加速洗腎

腎絲球過濾率低於45分的患者在攝取蔬菜時必須格外謹慎，儘管深綠色葉菜富含纖維與維生素C，但川七、菠菜、空心菜、莧菜、草菇等高鉀蔬菜若攝取過量，最嚴重可能導致提早洗腎。

當腎臟功能退化使鉀離子排泄力下降時，就會造成血鉀過高，進而出現肌肉無力、心率不整等症狀。（示意圖／freepik）

腎臟科醫師洪永祥在《祝你健康》節目中說明，深綠色葉菜類蔬菜對維持腎臟健康原本是很好的選擇，不僅膳食纖維含量高，還富含植化素與維他命C。然而當腎臟功能退化使鉀離子排泄力下降時，就會造成血鉀過高，進而出現肌肉無力、心率不整等症狀。

洪永祥進一步指出，腎絲球過濾率一旦低於45分，患者就必須開始限制蛋白質、磷與鉀的攝取量，其中鉀的每日攝取量最多只能控制在1000毫克以內。因此選擇低鉀蔬菜相當重要，建議每100公克的鉀含量最好低於100毫克。

以每100公克計算，空心菜的鉀含量有440毫克。（圖／Photo AC）

針對高鉀蔬菜的具體數據，洪永祥列舉五種腎功能不佳者容易攝取超標的蔬菜。以每100公克計算，川七的鉀含量高達540毫克、莧菜含530毫克、草菇有500毫克、菠菜達460毫克、空心菜則有440毫克。若患者真的想食用這些蔬菜，除了必須控制份量外，也可先用水汆燙處理，讓鉀離子含量稍微降低。

洪永祥也提醒，除了蔬菜之外，番茄與香蕉等水果同樣屬於高鉀食材，腎功能不佳者也需要特別留意攝取量。此外，腎臟功能不好的人與洗腎患者千萬不能食用楊桃，因為楊桃含有未明的神經毒素，腎功能不佳者無法正常代謝，食用後會發生嚴重打嗝症狀，嚴重時甚至可能昏迷死亡。

