莫三比克雨季成災 逾62萬人受影響

根據《美聯社》報導，莫三比克 自去年底以來，異常嚴峻的雨季，已造成103人死亡。聯合國已投入協助搜救行動，以及 預防性疏散、災害評估、和提供臨時住所等工作，目前並急需緩解 收容中心 過度擁擠 的問題。

出動快艇，搶救受困民眾 。位於南半球的東非國家 莫三比克，從去年 12月起 爆發洪災。根據美聯社報導，異常嚴峻的雨季，已造成 莫三比克 上百人死亡。

受災民眾安德烈：「非常害怕 我感到非常害怕，是的 水流很急，但感謝上天 我們平安無事，感謝上蒼。」

根據路透社最新報導，洪水 在莫三比克 已 直接影響 超過 62 萬人，並有 超過 7.2 萬戶 房屋被淹。連接首都 馬布多，與 其他地區 的主要道路 已無法通行。交通網絡 嚴重中斷。8013受災民眾肖克：「最重要的是 我還活著，對我來說 這才是最重要的。」

救援人員澤維爾：「我們在這裡執行任務，今天(1，19)一切還算順利，救援隊已從危險區域 救出了很多人，並將他們帶到安全的避難點。」

根據BBC報導，洪水來得又急又快，許多民眾 只能 爬上屋頂避難。當局 已發布了 洪水的紅色警報，鄰國南非 也派出 空軍直升機 協助救災。

地方行政長官姆班巴姆巴：「我們面臨的最大挑戰是，勸說民眾撤離，對於那些身處危險區域的人，我們採取"零容忍"態度，他們要麼自願離開，要麼我們的政府和國防部，會強制帶走他們，因為洪水警戒的級別 已提升為紅色了。」

BBC指出，由於洪水災情嚴峻，莫三比克總統 查波 已取消了，原定 前往 瑞士 達沃斯 參加 世界經濟論壇的行程。他並在社群媒體上表示，當下最緊迫的任務，就是拯救民眾的性命。聯合國對此 也表示關切。

