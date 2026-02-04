莫三比克風災 "鏟子超人"出動

鏟子超人風氣不只台灣專美於前，現在也有「非洲版鏟子超人」。起因是上個月大暴雨襲擊非洲南部，其中受害最嚴重的國家莫三比克，現在大雨停歇，一群鏟子超人在慈濟帶動下學習付出為自己的家園。

一連數周，天空不再洩洪，畫面卻拍到，莫三比克首都馬布多，街道變成泥塘，廣場變沼澤，交通首選，唯獨陸上行舟。

慈濟志工 傅迪諾：「一方面，這些洪水，是由莫三比克一側的降雨造成的，但另一方面，這些洪水來自鄰國，特別是南非和辛巴威。」

居民帶著志工返家勘災，越往窄巷鑽，積水立刻竄到大腿根部，水壓的阻力，連推開家門都要過招，真是苦不堪言。

水，這裡到處都是，但乾淨的，一滴難求，災區惡劣的衛生環境，居民健康亮起紅燈。

慈濟人醫會醫師 瓦內西亞：「年輕人有急性病和傳染病病例，兒童也存在傳染病病例，此外我們也不能忽視營養不良病例，每個安置中心，都有一例需要治療的病例。」

民眾 塞西莉亞：「就我今天所見，慈濟醫療團隊不僅照顧這些受災家庭，也照顧著像我一樣的周邊社區，我為此感到非常欣慰，通常我們去醫院，還得被迫去客服中心好幾次。」

居民光溫飽都自顧不暇，導致國家復建進度遲緩，不過來了這一車，上面搖搖晃晃，他們是莫三比克的鏟子超人。

慈濟志工 蔡岱霖：「那在馬普托(馬布多)這裡，非常感恩我們的志工，要學習台灣鏟子超人的精神，酋長，還有我們市政府，都一起來投入，他們派出了人力，也派出了這個挖土機跟垃圾車。」

腳踩災區第一線，重新挖出排水溝渠，水患留下滿地狼藉，但有心人齊心協力，決心荷鏟救國。

