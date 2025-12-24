（圖／本報系資料照）

12月25日是行憲紀念日，台灣卻處於毀憲亂法的時代，行政院長蠻橫違反《憲法》規定不副署立院通過的法案；大法官也公然在人數不足下做成法律違憲判決。此情此景，很多人不禁要問：我們還是民主法治國家嗎？

憲法是國家最高法律，所有法律和政策的制定與執行都必須恪遵憲法，這是民主法治國家的基本原則。然而，民進黨政府既不遵守憲法執政，也不依法律行政，憲法成為亂政的玩具。

憲法增修條文明載，行政院對立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，移請立法院覆議，但覆議後如經立法院決議維持原案，應即接受該決議。

令人不可思議的是，立法院否決行政院的《財劃法》覆議案後，閣揆卓榮泰卻以「捍衛民主憲政及國家發展」為由，宣布不副署該修正案，致使新法無法公布生效，此舉既是民主國家史無前例的「創舉」，也是我國民主憲政的黑暗印記，卓榮泰竟厚顏聲稱這是「堅守國民主權、民主原則、依法行政」，而賴清德總統還力挺卓榮泰，並抨擊藍白兩黨是「立法濫權，在野獨裁」，呼籲立院「撤回爭議法案」；在野黨只好以彈劾卓榮泰與賴清德的「雙彈劾」回敬。

更叫人差點掉下巴的是，司法院憲法法庭竟然在不足法定人數下開會，認定去年底公布的《憲法訴訟法》，其修法程序有明顯重大瑕疵、違背憲法正當立法程序，並且違反憲法權力分立原則，牴觸憲法，判決即日起失其效力。為憲政亂局火上加油。

依《會議規範》規定，任何會議都必須達到一定人數方能召開，如果人數不足只能改開沒有法律效力的談話會或聊天會，假若會議依然召開自為無效，這是市井小民甚至是小學生都明白的道理，行政機關或立法機關的會議也都是如此，憲法法庭的召開自然更應謹守法定人數的規定，否則如何能為憲政最終裁判者？

令人驚駭的是，即使依照舊版《憲法訴訟法》，至少也應有6人出席並同意的憲法法庭，竟在僅有5名大法官出席下，就堂而皇之地召開會議還做出《憲法訴訟法》修法違憲的判決，如果這不是目無法紀，什麼才是目無法紀？藍營立院黨團告發5位「超級」大法官枉法裁判罪，恐怕還不足以有效懲處這些狂妄之徒。

法律隨我引用，憲法如同無物，行政院如此，司法院也如此。民進黨主政的台灣，憲政竟告這般亂七八糟，我們還能有資格稱為民主憲政國家嗎？（作者為資深媒體人）