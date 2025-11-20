莫允雯首次挑戰母親角色！ 《黑白盒子》單親媽為病女圓夢

《黑白盒子》莫允雯（左）首次飾演母親。（圖／ LINE TV）

莫允雯在懸疑影集《黑盒子》第四單元《黑白盒子》中，首次挑戰飾演母親角色，飾演一位為了罹患怪病的女兒小筑（許葇拉飾），願意付出一切的單親媽媽琪琪。劇中，她包下整座遊樂園為女兒圓夢，最後更動用「黑盒子」的神祕力量，將女兒的生命定格在最幸福、最無憂的瞬間。

《黑盒子》本週五（21日）將播出第四單元《黑白盒子》，迎來最高潮的精彩完結篇。莫允雯是串連四大單元的關鍵角色，雖然是第一次詮釋母親，莫允雯與童星許葇拉對戲時，流露出濃厚的情感，「看到她坐在輪椅上就覺得好心疼。身為媽媽，看著女兒被病毒折磨卻無能為力的感覺，在對望時那份母愛就會自然被燃起。」

被問到是否有想讓人生暫停的時刻，她搖頭說：「我覺得我目前還沒希望停止的時刻，人生這趟旅程太好玩了，還有太多想探索的地方，還捨不得停止，但我很希望可以讓我的貓咪長生不老，一輩子陪著我！」

莫允雯在劇中的造型橫跨多個時代，從野人女孩、英國劇場芭蕾舞者、1950 年代日本女性到現代單親媽媽琪琪，每一時期的妝容都極具挑戰。例如野人女孩妝容需耗時 4 小時，並特別調整顴骨、鼻翼與五官結構。劇組也為面具人造型嘗試多款面具，為了凸顯角色特質，她透露：「後來的面具是用我的臉模型去製作的。」

《黑盒子》單元則描述啓漢（李李仁 飾）原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。

李李仁表示，啓漢想成為成功的男人，投資失敗後卻選擇逃避與不負責任。「他的行為其實也像很多人的縮影，在利益誘惑之下，很容易忘記自己該做的事，以及真正重要的是什麼。」他也透露，劇中震撼的廢墟場景與具有象徵性的壁畫，多半是透過後製特效完成，鏡頭呈現的畫面其實不是實際拍攝情形，「拍攝時我都是聽導演講構圖、講故事，靠著他給的畫面指引，才能在現場憑空想像、投入情境。」《黑盒子》最終單元《黑白盒子》本週五（21日）LINE TV一次播出三集。

《黑白盒子》莫允雯野人特殊妝耗時4小時。（圖／ LINE TV）

《黑白盒子》李李仁流浪漢造型讓人認不出。（圖／ LINE TV）

