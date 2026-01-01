莫名疲倦小心是甲狀腺癌前兆 醫曝「4大警訊」：咖啡越喝越累要注意

近年來甲狀腺癌發生率節節攀升，許多民眾在健檢時意外發現甲狀腺結節，甚至確診癌症，卻對自己「數值正常」的檢查報告感到不解。台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，甲狀腺癌的增加與現代人的代謝壓力息息相關，肥胖、慢性發炎與胰島素阻抗正在體內，創造有利於癌細胞生存的環境。

張家銘強調，真正預防甲狀腺癌不是等待血液數值異常，而是要在「生活節奏」亂掉的警訊出現時，即時踩煞車。

正常數值下的隱形風暴

張家銘指出，許多人在確診甲狀腺問題前，往往自認健康，理由是「甲狀腺刺激素（TSH）還在正常範圍」。然而，張家銘卻說，這是一個常見的誤區，因為TSH數值正常，並不代表身體運作安然無恙，真實的病程發展順序，往往是生活節奏先失控，接著代謝環境惡化，最後才反映在健檢數字上。

廣告 廣告

張解釋，從流行病學角度觀察，甲狀腺癌的風險因子除了性別、年齡、遺傳與輻射暴露等不可控因素外，現代生活型態帶來的「代謝壓力」才是關鍵推手。肥胖、久坐導致的胰島素阻抗，以及體內長期的慢性低度發炎，這些因素並非一朝一夕造成，而是長期累積，慢慢將細胞推向不穩定的邊緣。

慢性發炎如同油門 加速細胞突變風險

為什麼沒有家族史、也沒有輻射暴露的人也會罹患甲狀腺癌？張家銘分析，關鍵在於體內的長期環境。當身體處於肥胖或胰島素阻抗狀態時，會持續刺激核因子κB（Nuclear factor kappa B）與訊息傳導及轉錄活化因子三（STAT3）等發炎訊號。

這些訊號會產生三種危險效應：首先是讓細胞更容易發生突變；其次是讓突變後的壞細胞存活得更久；最後是讓免疫系統對這些異常細胞「視而不見」。當甲狀腺細胞長期浸泡在這種發炎與氧化壓力的環境中，癌症的發生便不再是偶然，而是時間早晚的問題。

TSH不只是荷爾蒙 更是細胞生長訊號

張家銘進一步從分子生物學角度剖析，大眾熟知的甲狀腺刺激素，不僅是負責叫甲狀腺工作的荷爾蒙，同時也是一個強力的「生長訊號」。TSH會啟動細胞內的絲裂原活化蛋白激酶路徑（MAPK pathway），驅使細胞進入準備分裂與增生的狀態。

若TSH長期偏高或頻繁波動，即便數值仍在檢驗標準的寬容範圍內，但在發炎環境的推波助瀾下，這些生長訊號會被放大。張家銘形容，這就像是同樣劑量的刺激素，在發炎體質中對細胞的推力會變得更大，這也是為何內臟脂肪型肥胖被視為甲狀腺癌重要上游風險因子的主因，因為脂肪創造一個對癌細胞生長極度友善的環境。

疲勞卻睡不著 生活節奏混亂是前兆

在血液報告出現紅字之前，身體其實早就發出求救訊號。張家銘指出，當「下視丘—腦下垂體—甲狀腺」這條軸線被過度拉扯時，最常見的症狀就是「節奏亂掉」。

這些跡象包括：越累越睡不好、身體疲倦但大腦停不下來、早上起床困難但晚上精神亢奮，以及對咖啡因的需求量越來越大卻越喝越不穩。這些現象代表TSH被身體「過度需要」，處於長期待命的緊繃狀態。

調整三大面向幫甲狀腺減壓

針對預防之道，張家銘建議，重點不在於利用藥物將TSH壓到最低，而是透過生活調整，減少身體對它的需求，將體內生長訊號的「背景音量」關小。他提出三大具體建議：

第一，穩定睡眠節律：重點不是補眠，而是固定時間讓神經系統真正關機休息。

第二，避免血糖與情緒劇烈波動：壓力荷爾蒙會直接拉動對TSH的需求，因此情緒與血糖的平穩至關重要。

第三，降低慢性發炎：透過規律活動與穩定的飲食節奏，改善代謝環境。

張家銘強調，當身體回饋出現「晚上好睡、早上醒來不費力、咖啡需求下降、情緒穩定」等正向改變時，就代表預防方向正確。真正的預防醫學，是走在數值異常之前，在生活節奏剛開始混亂時就介入調整，才能避免走上罹癌的冤枉路。