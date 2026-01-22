莫名被扣政治帽子！名導汪怡昕「收演員存證信函」嘆遭自己人背後捅刀

〔記者邱奕欽／台北報導〕《國際橋牌社》系列導演汪怡昕昨(22日)發文吐露創作低潮，開頭便直言「好累，剛收到一位演員的存証信函！」他感嘆，在台灣拍攝與台灣記憶、民主歷程相關的作品困難重重，並無奈反問「為什麼要這樣扣政治帽子呢？」直指電影《國運之戰》描述的是30年前不分藍綠、族裔軍人團結抗敵的故事，卻仍難以擺脫政治標籤。

名導汪怡昕近日收到一名演員的存証信函。(資料照；記者胡舜翔攝)

汪怡昕在文中進一步回顧，《國際橋牌社》IP自啟動以來已走過10年，期間陸續推出《國際橋牌社》第1季、第2季、外傳《和平歸來》，以及電影《國運之戰》。他坦言，這一路走來被貼過無數政治標籤，資金也始終難找，但團隊仍選擇設法突破，希望讓這類題材有機會在商業市場中站穩腳步。

廣告 廣告

談及創作心境，汪怡昕毫不避諱寫下多次動搖的時刻，透露曾反覆自問「這些辛苦值得嗎？」、「大家都不碰，為什麼要碰？」甚至在被資金逼到走投無路時，質疑「台灣民主記憶的留傳，到底干我屁事？」他也感嘆，最讓人受傷的，反而是「為什麼有時候對我們背上來一刀的是自己人？」即便如此，他仍表示最終選擇告訴自己「捨我其誰」，牙一咬繼續走下去。

汪怡昕同時透露，以1996年台海危機為背景的軍事電影《國運之戰》，目前仍有約2千萬的短期資金缺口，並強調該片預計於2026年第4季上映，他直言這是一部不會讓觀眾失望，也有信心在票房上成功的作品，最後更向願意相挺的「戰友」公開喊話，希望在資金上能再拉一把。

【看原文連結】

更多自由時報報導

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 愛女美國返台陪伴人生大事

錄影竟遇「活春宮」聲音全被收 楊繡惠、籃籃目擊過程驚呆

曾來過台灣！AV女優驚傳「私人無碼影片外流」 本人認了發聲明

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

