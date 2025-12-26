莫名遭影射「家寧公關群組」 炎亞綸揭2分鐘內幕怒喊：滿賭爛
網紅Andy日前拍片爆料，指在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還有一名「非常有名、副業非常多」的男藝人，相關線索曝光後，網友開始點名炎亞綸；對此，炎亞綸今（26日）受訪，鬆口還原所有內幕細節。
對於外界影射，炎亞綸始終沒有正面回應，直到他近日錄製Podcast節目《激罵揪某聊》才說：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」
他今受訪再度澄清自己根本和Andy及家寧都不熟，之所以有合照，是他去展榮展瑞家聚會時拍的，「後來我是被朋友問、有沒有可以合作的介紹窗口，我才被拉進一個群組，但加入2分鐘我就被踢掉，我也不知道是什麼狀況」。
他沒想到後面竟被傳出涉入Andy與家寧的風波，「我當下沒有跳出來說什麼，是因為整個過程很難解釋清楚，而且我才在裡面（群組）2分鐘，其實我滿賭爛。我跟家寧、Andy完全沒有私交，我連聯絡方式都沒有怎麼聯絡？」他自嘲今年是很好玩一年，加上明年自己又「害太歲」，很怕明年犯小人又被黑，近日已去點光明燈、安太歲。
