莫子儀1人分飾7角 「白色說書人」描繪戒嚴傷痕

（中央社記者趙靜瑜台北8日電）北藝中心發布2026年「北藝嚴選」8檔策展節目，邀金馬影帝莫子儀回到劇場，演出「白色說書人」。他將1人分飾7角，以國台語雙聲帶與戲偶同台，描繪戒嚴時期小人物的生命無奈。

根據北藝中心今天發布的新聞資料，「白色說書人」以戒嚴時期的歷史傷痕為背景，描繪曾受白色恐怖糾纏的父子，將自身生命經歷寄託投射於俠義角色廖添丁身上，細膩刻畫時代洪流下小人物的愛與恨。

該劇由同黨劇團製作，2017年首演至2024年巡演都由團長邱安忱主演，2026年版特邀莫子儀挑梁，幕後團隊包括導演戴君芳、編劇詹傑以及邱安忱執導，攜手布袋戲操偶師黃僑偉、黃武山，結合獨角戲、布袋戲、紙紮藝術與光影等多重元素，讓說書人與偶交錯間，映照大時代裡遭命運操控的人生際遇。

北藝中心董事長王文儀表示，這屆北藝嚴選精神呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，8檔橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作的節目，皆觸及各類型隱秘的文化源頭及歷史洪流。觀眾將在劇場中見證每一位藝術家如何高明地轉譯、面對，甚或是對抗嘲諷自己所處的文化傳統與時代歷史。

其他節目包括由柏林劇團與歐洲歌劇名導巴里．柯斯基（Barrie Kosky）攜手帶來的「三便士歌劇」以全新的音樂劇手法重塑，大膽而嚴謹地避開歷史的陳腔濫調，維持原作戲謔、批判的原汁原味，讓作品傲慢卻平易近人地直指資本與權力結構的偽善。

台灣「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製的「恍恍」，由日本岸田國士獎得主加藤拓也編導，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中陷入失序，精準映照當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱狀態。（編輯：李淑華）1150108