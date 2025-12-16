莫忘竹筒歲月初心 "富有愛心店"我願意

新竹三位慈濟志工，走街串巷募愛心竹筒。從害羞不敢開口，到勇敢邀約店家加入，他們用恆心與行動感動社區，匯聚善念、溫暖人心的力量。

利用下班時間走訪店家，慈濟志工分享竹筒歲月的力量，串起人與人之間的善緣。從第一家店的爽快答應，到第二家又成功放置竹筒，志工們一鼓作氣，募到麵包店、飲料店、精品店等多家愛心商店。

慈濟志工 周美伶：「我們就會先設定目標，我們先從哪邊出發，我們真的都有先做功課，一路就這樣子，整路有飲料店，然後有麵包店，有賣各式各樣的啦。」

這段過程也見證了志工的成長與轉變。曾經話都不敢說、會臉紅的陳美媛，如今已能獨自拿著竹筒主動邀約店家。

慈濟志工 陳美媛：「(有時候)沒有人陪伴的狀態下，要到一家，每個店家去互動，其實我當時都會告訴自己，GO，然後背著包包，我要深呼吸一下，我怎麼進去跟(人互動)，做慈濟呀，真的要有恆心、毅力，還要勇氣。」

為了讓更多人注意到竹筒，志工們還自己動手設計「一善破千災」的裝飾牌。從護貝、剪裁、裝組，全部DIY。這個吸睛又溫暖的標語，很快在新竹區廣為流傳，成為不少店家門口的溫馨標配。

億來發商行老闆 黃桂香：「慈濟在世界各國都有在，行使大愛的一個動作，那不但國外有難，也是跑第一，我們台灣自己有難，也是跑第一，所以讓我感覺很敬佩，我是用年繳，用我的小小心意捐一點(善款)。」

正好藥局藥劑師 賴怡雯：「因為我覺得就是可以分享愛心，可以讓大家把自己就是剩餘的，也就找的零錢，然後可以就是把它散播出去這樣子。」

當然也不是每次都成功，志工們不氣餒，只要有人願意聽，她們就願意分享，靠著這股恆心與毅力，在街頭巷尾散播慈悲的種子。

