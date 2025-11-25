莫忘竹筒歲月 法船啟航廣度眾生

今年桃園靜思堂歲末祝福，演繹過程中出現的法具，是一艘載著竹筒的法船，別具意義，它乘載了一甲子竹筒歲月，象徵慈濟人不忘初心，拔苦救難；另一角落，靜思堂入口處，也擺放了志工鏟子超人的人形立牌，記錄著志工在光復鄉為災民付出的身影。

法船，乘載一甲子 竹筒歲月

慈濟志工 鄭文章：「投竹筒雖然是小小的愛心，但是能夠匯聚大愛，靜思法髓妙蓮華，因為它是我們的根，也是我們的根，所以上人他在法華經當中，他有很多的詮釋，最主要是讓我們，能夠造福人間。」

廣告 廣告

特別的是，今年把弘法利生菩薩的 慈悲心，銘刻歷史

慈濟志工 鄭文章：「這個做好的，要放芳名錄的。」

慈濟志工 游嘉玲：「56加127(位慈濟志工)。」

近600位慈濟志工、榮董 發心護持一甲子慈悲路，寫入名冊；花蓮堰塞湖 溢流，慈濟志工 化身 鏟子超人，書寫歷史，留下身影

慈濟志工 林明華：「當天真善美幫我們在那個，受災戶家裡幫我們拍到的，可做一些讓大家記憶，然後可以幫助他們(災民)的方式，實際的鏟子 現場要有土，就去後面挖一些泥巴，在這裡打卡， 還是說他要比一個動作(紀念)。」

人形立牌就站在 靜思堂入口處，微笑著接引十方；另一旁，手工製作的小超人，與大眾結緣

慈濟志工 林明華：「(頭)用無患子做的，身體是鋁線或是銅線，這是回收用的，後來我鏟子把它做成愛心形狀，好像另外一個意義就是，愛心的鏟子超人，(認養者)這裡有三十幾張了。」

法船勇猛慈航；超人 即刻救援，一切 為眾生。

更多 大愛新聞 報導：

2004南亞大海嘯 桃園歲末祝福演繹重現當年感動

社區防災自主 冷泉故鄉謹記梅姬傷痕

