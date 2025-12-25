莫忘行憲紀念日！民眾黨高雄車隊集結反對毀憲亂政

台灣民眾黨高雄市黨部攜手司法改革黨，共同舉辦行憲紀念日車隊集會遊行。 圖：台灣民眾黨高雄市黨部/提供

[Newtalk新聞] 12月25日行憲紀念日是中華民國憲法正式施行、象徵民主憲政精神的重要日子，不該被遺忘，更不容被漠視。台灣民眾黨高雄市黨部今（25）日攜手司法改革黨，共同舉辦行憲紀念日車隊集會遊行，呼籲社會重視憲政秩序，並對賴政府近期涉及「不附屬」原則之違憲亂政爭議，提出嚴正質疑。

司法改革黨主席張靜與台灣民眾黨高雄市黨部主委劉家榮共同指出，在我國憲政體制下，憲法明確揭示權力分立與相互制衡原則，行政、立法、司法、監察等憲政機關依法各自行使職權，彼此並非上下隸屬關係，而是透過制度設計防止權力集中於單一機關或個人，此即「不附屬」原則的核心內涵。

廣告 廣告

然而，賴政府上任以來，多項施政作為引發社會高度關注，關鍵爭點在於行政權是否已出現過度擴張，並透過政策宣示、行政解釋或政治操作，實質干預其他憲政機關依法應獨立行使的職權。若此類作為成為常態，將使原本應受制衡的制度流於形式，進而破壞憲政秩序的平衡。

在重大政策與法制爭議中，賴政府亦屢遭質疑未能充分尊重立法院的審議權與監督權，反而藉由政治動員或輿論操作，削弱制度性制衡的正當性，此舉不僅模糊行政與立法間的權責界線，更可能使民主程序淪為政治對抗的工具。

尤有甚者，當制度運作或司法判斷結果有利於執政者時，政府即強調依法行政與憲政秩序；惟當結果不利於執政立場時，卻以改革之名質疑甚至弱化既有憲法設計，形同選擇性適用憲政原則，嚴重損及法治的一貫性與人民對制度的信賴。

主辦單位強調，民主社會中政策立場可以爭辯、改革方向可以討論，但若執政者逾越憲法所劃定的權力界線，將政治意志凌駕於制度之上，問題便不再是單一政策的成敗，而是整個國家憲政體制是否仍能正常運作。

今年行憲紀念日在在野黨努力下，已重新恢復為全國性國定假日。台灣民眾黨高雄市黨部今日結合司法改革黨共同主辦車隊遊行，除喚起高雄市民對中華民國憲法施行歷史的重視外，也針對賴政府無視國會民意，以「不副署」方式拒絕公布與執行已三讀通過的《財政收支劃分法》，明顯破壞憲法所確立的制度規範與憲政運作秩序，表達高雄人民集體的憤怒與不滿。

遊行協辦者、同時也是台灣民眾黨鳳山區副主任的徐尚賢表示，中華民國是民主憲政國家，台灣人民有責任守護憲政精神，反對任何毀憲亂政的行為。高雄市民選擇在行憲紀念日走上街頭，正是展現「愛國家、護憲法、愛台灣、顧高雄」的堅定意志。

徐尚賢進一步指出，正如賴清德總統過去所言「民主不能只剩下選舉，權力必須受到制衡。」然而，當執政者拒絕接受國會監督、漠視憲法所揭示的權力分立原則，社會各界有責任提出質疑，避免民主制度在不知不覺中走向「在野時高喊民主、執政後卻排斥制衡」的危險道路。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

統派談憲法？ 洪秀柱高喊「護憲」：批賴清德毀憲亂政

行憲紀念日變憲政對決 民眾黨痛批：賴清德「打人喊救人」

車隊集會遊行主要訴求行憲紀念日不該被遺忘。 圖：台灣民眾黨高雄市黨部/提供