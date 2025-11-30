莫文蔚下月準備「回家」遇香港大火 沉痛取消演唱會

莫文蔚沉痛宣布取消香港演唱會。（圖／粘耿豪攝）

香港大埔宏福苑大火因火勢迅速延燒，導致該地區共7棟建築物遭到燃燒，造成至少128死、83傷，損失慘重。先前有許多藝人加入捐款賑災的行列，不少娛樂活動也紛紛喊卡，期望大家儘早恢復正常生活，而12月準備「回家」開唱的莫文蔚，也沉痛宣布取消演唱會。

金曲歌后莫文蔚原訂12月20日在香港啟德體育園舉辦「大秀一場香港站『家場』限定版」演唱會，本來是今年最後一場巡迴演唱會，但她30日沉痛發表聲明，「鑑於大埔發生嚴重火災事故，整個香港的氣氛沉重，令人十分哀傷」，於是決定取消舉行。

同時莫文蔚坦言，初衷是懷著喜悅的心情，想回到香港的「家」分享音樂的幸福時光，但看見香港民眾深陷哀悼情緒，認為難以如常舉行充滿歡樂氣氛的演出，因此感謝歌迷們的支持與諒解，「此刻我們希望把更多的關注留給受災市民和救援一線，與大家一起為生命祈福，Karen希望在未來的日子裡，有機會以更好、更溫暖的心情與大家在相聚」。

最後，主辦單位提醒，售票平台將自動進行退票程序，觀眾無須做任何操作，更再次向救援團隊致意，以及為受災民眾祈福，「我們向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響家庭致上最深切慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復」。

莫文蔚宣布取消香港演唱會。（圖／微博 莫文蔚）

