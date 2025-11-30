莫文蔚返港「家場」開唱遇大埔火災取消！官宣：與回到「家」初衷不符

記者林宜君／台北報導

天后莫文蔚（Karen）原本計畫時隔4年重返香港，於啟德主場館舉辦「THE BIG BIG SHOW」限定版「家場」演唱會，與樂迷重聚。然而，香港大埔宏福苑日前發生嚴重火警，造成多人死傷，社會氛圍沉重，莫文蔚不得不宣布取消演出。

莫文蔚透過官方社群發表聲明表示，原本她帶著喜悅之心回到「家」，想與歌迷分享音樂與幸福時光，但目睹香港市民面對這場意外事故的悲痛，「家場」的意義此刻更顯沉重。（圖／翻攝自莫文蔚IG）

莫文蔚透過官方社群發表聲明表示，原本她帶著喜悅之心回到「家」，想與歌迷分享音樂與幸福時光，但目睹香港市民面對這場意外事故的悲痛，「家場」的意義此刻更顯沉重，「理解此刻每個人的心情均受到影響，難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出」。

廣告 廣告

莫文蔚也對演出取消深感遺憾。（圖／翻攝自莫文蔚IG）

莫文蔚也對演出取消深感遺憾，希望大家能把更多關注留給受災市民及一線救援人員，並與大家一同祈福生命平安。莫文蔚特別向奮戰的消防員、救援團隊致敬，並向受火災影響的家庭表達最深切慰問，「祈願逝者安息，傷者早日康復」。這次取消演出，也讓粉絲感受到莫文蔚對香港樂迷與社會的細膩關懷。她期盼未來能以更溫暖的心情重返舞台，與歌迷再次相聚，共享音樂帶來的力量與感動。

更多三立新聞網報導

于朦朧案掀器官黑幕！華為、三星內建「器捐選項」 全網震怒引恐慌

李榮浩住陽光上東！楊丞琳突返台 網轟「于朦朧那晚慘叫你們有聽到嗎」

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

