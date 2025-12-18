莫文蔚、古巨基開嗓「為港祈福」 維港跨年煙火喊卡

古巨基號召34位歌手位香港大火獻唱。（圖／翻攝自ChillGOOD TV YouTube）

歌手莫文蔚的經典歌曲《忽然之間》，以簡單的伴奏搭配溫暖嗓音，再次撫慰人心。這首曾為921大地震祈福的歌曲，如今獻給宏福苑大火受傷的靈魂。香港娛樂圈集結34位歌手，包括衛蘭、鄧麗欣、梁詠琪等，舉辦140分鐘音樂輪播特別節目，由古巨基擔任主理人。同時，節目頻道宣布捐出兩週廣告收益及所有斗內金額給慈善機構，而香港今年除夕跨年活動也將取消煙火匯演，改於中環遮打道行人專用區舉辦。

古巨基號召34位歌手位香港大火獻唱。（圖／翻攝自ChillGOOD TV YouTube）

莫文蔚的《忽然之間》以溫暖的歌聲和簡單的伴奏，傳達了深切的關懷。這首歌曾在921大地震時為災民祈福，現在則獻給每個在宏福苑大火中受傷的靈魂，用音樂撫慰人心。同時，鄧麗欣的《外面的世界》也在特別節目中傳達「外面的世界很精彩，外面的世界很無奈」的情感共鳴。為了表達對災民的支持，香港娛樂圈集結了34位歌手，舉辦了一場長達140分鐘的音樂輪播特別節目。這場由古巨基擔任主理人的活動，不僅用音樂傳達關懷，節目頻道更宣布將捐出兩週的廣告收益，並將所有觀眾的捐款金額全數撥給慈善機構。

然而，日前香港女歌手詹天文在出席活動時，被問及大火事件時出現失言。詹天文表示知道大火後很痛心，想說聲加油，並相信「一竊是最好的安排」，呼籲民眾要樂觀面對所有事情。這番言論引發爭議後，詹天文立即發布黑底聲明道歉，解釋自己因太緊張而詞不達意，原本想表達的是希望所有事都會好起來。她為此事至少道歉三次。

受宏福苑大火影響，香港政府宣布今年除夕跨年倒數活動將取消往年在維多利亞港舉行的煙火匯演，改以另一形式進行。香港旅發局表示，跨年倒數活動將改於中環遮打道行人專用區舉辦。值得一提的是，維多利亞港煙火並非首次取消，在疫情期間也曾暫停，顯示在非常時期需要進行滾動式調整。

