莫斯科傳聲筒？俄讚川普新國安戰略：與我觀點一致
編譯林浩博／綜合報導
堂堂美國竟淪為俄羅斯的應聲蟲？英國廣播公司（BBC）8日報導，川普長達33頁的新版國安戰略於上週公布，立即引發譁然，因為正在侵略烏克蘭的俄羅斯，竟不被視為威脅，內容反倒呼應極右派的陰謀論，聲稱歐洲面臨所謂的「文明消亡」（civilisational erasure）。克里姆林宮則是大表歡迎，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們所見的這些調整……大抵符合我們的觀點。」
「符合我們的觀點」
報告再說反對歐洲「審查」言論，並將之列為優先事項，同樣受重視的還有終結大規模移民浪潮、打擊外部勢力。多名歐洲的官員與分析師對此都很牴觸，質疑當中的壓制言論自由說法，並指出報告都在重複克宮論調。
就連克宮發言人佩斯科夫，都於7日官媒塔斯社公布的專訪中承認，美方新戰略「符合」俄方觀點，「我們認為這是正向的一步」。佩斯科夫隨後補充說，俄方會先分析報告，之後再做出結論。
川普新戰略對俄羅斯態度放軟，引發歐盟官員擔憂，隨著美國推動俄烏終戰，美方對俄立場越來越不堅定。像是報告中，指責歐盟阻擋美國追求和平的努力，還說美方必須「重建與俄羅斯的戰略穩定」，以「穩固歐洲經濟」。
干涉歐洲內政
報導指出，報告還似乎對干涉歐洲盟友內政的行為，予以背書，宣稱應將「抵抗歐洲各國內部當前走向」列為優先任務。
報告另呼籲恢復「西方身分」，還說歐洲「再經過20年甚至更短時間，就會變得面目全非」，又稱經濟議題被「更嚴峻、甚至關乎文明消亡的前景所掩蓋」。其字字句句疑似都在批評自由主義的價值觀，並呼應白人種族主義的「大取代」陰謀論。該陰謀論稱開放移民，將造成白人人口與文化為非白人所取代。
川普對盟友軍費開支「不夠」的長久不滿，同樣在報告當中溢於言表：「特定歐洲國家的經濟與軍力，能否足以擔當可靠的盟國，這點完全看不出來。」
反之，報告展現對極右派展現力挺態度，豪不避諱與這些政黨的結盟關係。報告大讚所謂「歐洲愛國政黨」的勢力，建議「美方應鼓勵其在歐洲的政治盟友推動此精神的復甦」。
摧毀美國外交關係
歐盟正與川普政府就俄烏和平計畫交涉，部分官員既重申與美國的長遠關係，又對新戰略報告提出「問題」。
德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul ）即於5日表示：「美國仍會是我們在（北約）聯盟中的最重要盟友。不過，此聯盟是聚焦在安全議題的。」
「我相信關於言論自由與結社自由的問題，並不在當中，至少就德國而言，更是如此。」
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在社群向他口中的「美國朋友」喊話，「歐洲是你最親密的盟友，而非問題」，並強調雙方擁有「共同敵人」。
「這是我們共同安全的唯一合理策略。除非事情發生了改變。」
前瑞典總理畢爾德（Carl Bildt）則是毫不保留情面，直批川普的新戰略報告「是極右派中的更靠右位置」。德國情治機構將「另類選擇黨」（ AfD）列為極右勢力，川普政府卻與其交好。
報告倡導「美國優先」，表示美方意圖打擊加勒比海與東太平洋的所謂「運毒船」，並考慮對委內瑞拉採取軍事行動。在亞太方面，報告要求澳洲、日本、南韓與台灣增加國防開支。
美國國會當中的民主黨人警告，這份報告恐摧毀美國的外交關係。民主黨籍的科羅拉多州眾議員克勞（Jason Crow），列席眾院的軍事與情資委員會，他稱新戰略「對美國在全球當中的地位，構成了大災難」。紐約州眾議員米克斯（Gregory Meeks）也指出，該報告「拋棄了數十年來以價值觀為導向的美國領導地位」。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
有錢人都跑光了！川普長子「揭1事」警告：川普恐棄烏克蘭
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
美稱俄烏和平協議快達成 俄卻要求部分提案徹底修改
美國烏克蘭會談「無明顯突破」！澤倫斯基承諾：持續追求和平
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 858
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 48
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 213
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 5
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 176
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 17 小時前 ・ 358
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 25
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 14 小時前 ・ 168
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向
表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 243
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 8 小時前 ・ 12
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 13
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1