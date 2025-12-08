莫斯科傳聲筒？俄讚川普新國安戰略：與我觀點一致

編譯林浩博／綜合報導

堂堂美國竟淪為俄羅斯的應聲蟲？英國廣播公司（BBC）8日報導，川普長達33頁的新版國安戰略於上週公布，立即引發譁然，因為正在侵略烏克蘭的俄羅斯，竟不被視為威脅，內容反倒呼應極右派的陰謀論，聲稱歐洲面臨所謂的「文明消亡」（civilisational erasure）。克里姆林宮則是大表歡迎，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們所見的這些調整……大抵符合我們的觀點。」

克里姆林宮發言佩斯科夫。他在官媒的專訪中稱，川普的國安新戰略與俄方看法一致。（圖／翻攝自X平台 @IntelWarRoom）

「符合我們的觀點」

報告再說反對歐洲「審查」言論，並將之列為優先事項，同樣受重視的還有終結大規模移民浪潮、打擊外部勢力。多名歐洲的官員與分析師對此都很牴觸，質疑當中的壓制言論自由說法，並指出報告都在重複克宮論調。

就連克宮發言人佩斯科夫，都於7日官媒塔斯社公布的專訪中承認，美方新戰略「符合」俄方觀點，「我們認為這是正向的一步」。佩斯科夫隨後補充說，俄方會先分析報告，之後再做出結論。

川普新戰略對俄羅斯態度放軟，引發歐盟官員擔憂，隨著美國推動俄烏終戰，美方對俄立場越來越不堅定。像是報告中，指責歐盟阻擋美國追求和平的努力，還說美方必須「重建與俄羅斯的戰略穩定」，以「穩固歐洲經濟」。

干涉歐洲內政

報導指出，報告還似乎對干涉歐洲盟友內政的行為，予以背書，宣稱應將「抵抗歐洲各國內部當前走向」列為優先任務。

報告另呼籲恢復「西方身分」，還說歐洲「再經過20年甚至更短時間，就會變得面目全非」，又稱經濟議題被「更嚴峻、甚至關乎文明消亡的前景所掩蓋」。其字字句句疑似都在批評自由主義的價值觀，並呼應白人種族主義的「大取代」陰謀論。該陰謀論稱開放移民，將造成白人人口與文化為非白人所取代。

川普對盟友軍費開支「不夠」的長久不滿，同樣在報告當中溢於言表：「特定歐洲國家的經濟與軍力，能否足以擔當可靠的盟國，這點完全看不出來。」

反之，報告展現對極右派展現力挺態度，豪不避諱與這些政黨的結盟關係。報告大讚所謂「歐洲愛國政黨」的勢力，建議「美方應鼓勵其在歐洲的政治盟友推動此精神的復甦」。

民主黨籍眾議員米克斯。他痛批川普的新國安戰略拋棄了美國領導地位。（圖／翻攝自X平台 @TheChronology__）

摧毀美國外交關係

歐盟正與川普政府就俄烏和平計畫交涉，部分官員既重申與美國的長遠關係，又對新戰略報告提出「問題」。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul ）即於5日表示：「美國仍會是我們在（北約）聯盟中的最重要盟友。不過，此聯盟是聚焦在安全議題的。」

「我相信關於言論自由與結社自由的問題，並不在當中，至少就德國而言，更是如此。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在社群向他口中的「美國朋友」喊話，「歐洲是你最親密的盟友，而非問題」，並強調雙方擁有「共同敵人」。

「這是我們共同安全的唯一合理策略。除非事情發生了改變。」

前瑞典總理畢爾德（Carl Bildt）則是毫不保留情面，直批川普的新戰略報告「是極右派中的更靠右位置」。德國情治機構將「另類選擇黨」（ AfD）列為極右勢力，川普政府卻與其交好。

報告倡導「美國優先」，表示美方意圖打擊加勒比海與東太平洋的所謂「運毒船」，並考慮對委內瑞拉採取軍事行動。在亞太方面，報告要求澳洲、日本、南韓與台灣增加國防開支。

美國國會當中的民主黨人警告，這份報告恐摧毀美國的外交關係。民主黨籍的科羅拉多州眾議員克勞（Jason Crow），列席眾院的軍事與情資委員會，他稱新戰略「對美國在全球當中的地位，構成了大災難」。紐約州眾議員米克斯（Gregory Meeks）也指出，該報告「拋棄了數十年來以價值觀為導向的美國領導地位」。

