莫斯科再傳爆炸2警身亡！澤倫斯基態度軟化 擬建烏東非軍事區

俄國首都莫斯科相隔不到兩天，接連發生兩起炸彈爆炸案，一名俄國高階將領在第一起汽車炸彈案中身亡，俄方聲稱是烏克蘭情報部門所為，24日再度發生爆炸事件，釀成3人死亡，其中2人是警察。此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）態度軟化，考慮從烏東的頓內茨克撤軍，並成立非軍事區，但前提是必須經由烏克蘭全民公投通過才能執行。

可疑男引爆炸彈 2莫斯科警盤查遭炸身亡

莫斯科再度發生炸彈爆炸案，兩名俄國交警接近一名可疑人士時裝置突然引爆，兩名交警與附近另一名人士喪命。而就在事發不到兩天前，一名俄國武裝部隊將領才在事發地點附近遭汽車炸彈炸死，俄方認為可能是烏克蘭情報部門所為。

廣告 廣告

莫斯科接連發生汽車爆炸案。圖／路透社、美聯社、CNN

聽取美國和平計畫方案簡報 普亭未表態

另外，針對與俄國的和平協議，烏方態度也有所軟化，澤倫斯基說，烏克蘭考慮由目前控制的頓內次克東部後撤，並成立非軍事區，條件是俄軍也必須撤出。他同時強調，任何涉及烏克蘭撤軍或設立自由經濟區的計畫，都必須經由全民公投通過才能執行。

克里姆林宮則表示，普亭已聽取了美國提出的和平計畫方案簡報，但至今未展現妥協意願，仍堅持烏克蘭必須全面撤出烏東四州，並放棄加入北約。儘管最新民調顯示，有超過半數的俄國民眾預期明年戰爭可望結束，但俄烏在領土和撤軍等議題上仍存在極大的分歧，和平似乎遙遙無期。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

出動水下無人載具擊毀俄潛艦 烏克蘭公布影片

烏美會談不易 澤倫斯基：獲安全保障才談領土

烏俄停火現轉機？澤倫斯基表態：烏克蘭放棄加入北約