莫斯科地鐵新體驗 隔音亭打造靜謐空間

宛如「地下宮殿」的俄羅斯地鐵，以結合古典和現代雄偉裝飾的史達林式建築著稱，而且大部分的路線和車站都是在地下，因此也具備防空洞的實用功能，尤其是在冷戰時期，部分車站的深度，最深達到84公尺。

為了讓乘客不受地鐵進站時輪軌的噪音、群眾聊天或是車站廣播等各種嘈雜聲干擾，莫斯科地鐵在兩個繁忙的車站共青團站和下諾夫哥羅德車站內，設置了隔音電話亭，方便乘客撥打緊急電話。

路透社記者說，「等一下，我聽不清楚，我會進隔音間，也許在那裡我可以聽得更清楚，好了，我能聽清楚了，我大概20到30分鐘後會到家。」

一進到隔音電話亭，立刻安靜無聲，彷彿與世隔絕。莫斯科地鐵非常方便，覆蓋率廣又班次密集，正好可以服務莫斯科這座人口約1300萬人的城市，而且對許多乘客來說，隔音空間不只可以打電話。

莫斯科居民伊琳娜指出，「我是遠距上班，有時候我必須立刻在這裡處理緊急任務，有這樣的隔音空間，我可以假裝自己是在辦公室裡，真的很有幫助，這是很好的機會，我一定會找時間來體驗一下。」

學生阿列克謝說，「你不僅可以在這裡念書，還可以休息或講電話，莫斯科的地鐵站裡人很多，所以有時候你會需要安靜來處理一些重要的事情，你看，這個隔音間裡還有無線充電，我覺得這跟空間會非常受歡迎。」

這間隔音亭需要透過手機下戴app提前預訂，沒人的時候，也可以掃一下門外的QR Code，就能進入使用，而且裡面還有插座，供使用者充電。

莫斯科居民尼古雷表示，「我喜歡這種創新，如果我沒記錯的話，倫敦跟東京都沒有這樣的空間，但莫斯科現在有了，而且很讚，有時候在大城市裡就是需要安靜，只為了打一通電話。」

這個隔音亭大獲好評，因此，莫斯科地鐵也有計畫在其他多個車站設置。