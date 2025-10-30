莫斯科將從地圖上被抹去! 比防長警告俄勿挑釁北約 歐盟擬用俄資產援烏

伊斯坎德短程彈道導彈突然出現在加里寧格勒的公路上，威脅到北約的安全，'此為俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演的一環。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 比利時國防部長西奧．弗蘭肯（Theo Francken）近日表示，若俄羅斯對北約成員國發動攻擊，無論是使用核武或常規武器，「北約的回應將是毀滅性的——莫斯科將從地圖上被抹去」。他是在回應俄方威脅可能向烏克蘭交付「戰斧」巡弋飛彈時作出此番表態。

弗蘭肯指出，俄羅斯過去也曾在芬蘭與瑞典加入北約、以及西方向烏克蘭提供坦克與戰機時發出類似威脅。他批評這些言論是「敲詐與恐嚇」，並強調西方國家不應受制於此。他表示，普丁的「神奇武器」恐嚇策略在美國和歐洲已不再被認真看待，單憑言辭無法改變戰局。

他同時提到，若比利時解除對俄羅斯資產沒收的禁令、將資金用於烏克蘭，這將是自石油和天然氣制裁以來對克里姆林宮最嚴重的打擊。

另據荷蘭外交大臣戴維．範韋爾（David van Weel）於訪問基輔期間宣布，荷蘭將撥款 2,500 萬歐元支援烏克蘭能源產業。資金將用於設備採購、緊急維修及天然氣補給，協助烏克蘭在冬季前維持能源供應。

根據《Politico》報導，歐盟委員會正敦促成員國將凍結的俄羅斯資產轉為 1,400 億歐元的「賠償貸款」提供給烏克蘭。委員會並警告，若成員國拒絕該方案，將須自行籌措資金或動用聯合債務機制。相關決策預計於 12 月做出。

