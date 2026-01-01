莫斯科市長稱元旦烏克蘭無人機來襲 29架遭擊落

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）根據俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧的說法，在跨年至元旦的20個小時期間，俄羅斯防空系統一共擊落29架朝莫斯科而來的烏克蘭無人機。

路透社報導，索比亞寧（Sergei Sobyanin）從今天零時前不久開始在社群媒體發布長系列貼文，記錄無人機遭擊落的情況。但他未提到有人傷亡或財物損害。

索比亞寧表示，專業人員正在這些無人機墜落地點檢查現場殘骸。

莫斯科的2座機場今晚皆實施管制措施。（編譯：張正芊）1150102