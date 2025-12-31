莫斯科挨轟60萬人沒電用! 基輔也遭炸 兩國互襲電力系統百姓苦

社群媒體流傳莫斯科大樓停電的照片。 圖：翻攝自 X《NOELREPORTS》

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭的交火與和平談判皆持續進行，目前雙方除了在前線爭奪土地，更多的是針對後方的戰略打擊，以求長期地、系統地打擊、癱瘓敵人經濟和戰爭潛力。據《每日快報》美國版（The Daily Express US）報導，27 日烏克蘭對俄羅斯首都莫斯科展開轟炸，導致 10 至 60 萬居民陷入停電危機。

遠程打擊以無人機和導彈為主，傳言阿拉伯聯合大公國有意願收購烏克蘭國防公司 Fire Point 股份。圖為該公司產品 FP-5「火烈鳥」。圖：翻攝自 X《 MilitaryNewsUA 》

部分報導稱是因為火災導致的停電，故暫難以確認是否為無人機攻擊，從社群媒體上的照片可以看到數棟大樓陷入停電。另一方面，俄羅斯對烏克蘭的打擊也相當猛烈，大約在聖誕節前後俄羅斯針對基輔與一系列城市進行轟炸，在基輔至少造成 1 死 11 傷，烏克蘭能源部也表示，俄國對能源基礎設施的攻擊已造成多處停電。

25 日烏克蘭以暴風影導彈襲擊羅斯托夫州的新沙赫廷斯克煉油廠。圖：翻攝自 X《 MilitaryNewsUA 》

針對基礎設施的打擊對這兩國民生皆有更加顯著的影響，隨著時間進入年末，東歐多地氣溫已跌破 0 度，暖氣是人們的硬性需求，停電或停氣甚至可能造成凍死。而歐洲同樣過去大幅依賴俄羅斯天然氣，但在開戰後已顯著降低，據《路透社》報導，今年俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）對歐洲的供應總量僅有 180 億立方米，創下 1970 年代初以來最低，歐盟更表示要在 2027 年底前全面停止輸入俄國天然氣。

