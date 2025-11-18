莫斯科池塘撿到背包…竟發現男童頭顱！親生母親認罪遭逮 疑有毒癮問題

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科爆出駭人命案。16日清晨，戈利亞諾夫斯基公園（Golyanovsky Park）一名從事園區維護的工人在池塘周邊執行清理工作時，發現一個以紅色塑膠袋包裹的背包，形狀怪異、重量異常，因此立即通報警方。執法人員到場開包後，發現袋內物品疑似為一名男童的頭顱。警方17日逮捕了男童母親，並在住處尋獲男童軀幹遺骸，據了解，男童母親疑有毒品上癮問題。

被害男孩的母親已在精神科醫師處登記。那孩子當時6歲，名叫米羅斯拉夫（圖翻攝自Telegram@Mash）

調查單位推估，死者年齡約為7至10歲，現場可見頸部疑似有勒痕與瘀傷，研判男童可能先遭窒息後才被分屍，死亡時間約2日左右。由於池塘周邊未發現其他遺骸，鑑識人員同步以失蹤兒童資料進行身分比對。

俄羅斯調查委員會表示，相關證物追查指向男童的母親，她於莫斯科地區巴拉希哈（Balashikha）住所被逮捕，警方在住處發現疑似作案工具，包括2把刀具，並在該處尋獲男童軀幹遺骸。調查委員會在聲明中表示：「這名男孩的屍體後來在巴拉希卡鎮的一間公寓被發現。」官方指出，該名母親在接受詢問時承認涉案，但未交代清楚動機。

俄媒《莫斯科共青團員報》與地方消息來源指出，涉案女子年約31歲，曾接受精神治療，社區人士指稱她疑似有毒品問題與精神狀況不穩，且對孩子過去疑似存在暴力行為。

俄羅斯調查委員會主席亞歷山大‧巴斯特雷金已要求莫斯科與莫斯科州調查部門，須直接向他回報最新調查進展，案件仍在待查、未完全定案。

