莫斯科汽車炸彈襲擊「1高級將領遭炸死」 俄疑烏為幕後黑手

俄羅斯最高刑事調查機構證實，該國武裝部隊總參謀部作戰訓練局局長薩瓦羅夫（Fanil Sarvarov）當地時間22日在莫斯科南部遭汽車炸彈襲擊身亡。俄方懷疑，烏克蘭特種部隊可能是這起襲擊案的幕後黑手。

俄羅斯國家調查委員會公布的爆炸現場畫面。（圖／美聯社）

根據《美聯社》與《路透社》，當地時間22日上午6時55分，薩瓦羅夫駕駛的車輛離開停車位時，車底爆炸裝置突然引爆，導致薩瓦羅夫傷重不治身亡。俄羅斯國家調查委員會公布的畫面顯示，汽車嚴重損毀，駕駛座上可見明顯血跡。

國家調查委員會發言人佩特連科（Svetlana Petrenko）表示，「調查人員正就這起謀殺案追查多條線索。其中一條線索是這起犯罪是由烏克蘭情報部門策劃的」。

自俄烏戰爭爆發以來，已有多名俄羅斯軍事官員和親戰派人士遭暗殺。報導稱，這是俄國一年內發生的第3起高級將領遇害事件。烏克蘭軍事情報單位曾對其中數起攻擊宣稱負責，但針對這次事件，烏方尚未立即做出回應。

喪命的俄羅斯總參謀部作戰訓練局局長薩瓦羅夫。（圖／美聯社）

2024年12月，俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）在其公寓外，遭藏匿於電動滑板車的炸彈炸死，其助理也在攻擊中喪生。烏克蘭安全部門隨後宣稱對該起攻擊負責，一名烏茲別克男子被逮捕，他被指控代表烏方執行暗殺。

俄羅斯總統普丁將基里洛夫遇刺案形容為安全機構的「重大失誤」，並指出相關單位應汲取教訓，提升工作效率。然而，今年4月，總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）也遭汽車炸彈炸死。

同時，莫斯科也指控烏克蘭在俄羅斯境內策劃多起爆炸和其他攻擊事件。

