莫斯科汽車爆炸1中將死亡 俄羅斯：不排除烏克蘭策畫

鑑識人員在停車場這輛已經嚴重損毀的白色轎車周圍蒐證，車門被炸開、周圍有其他車輛。

在地居民安德烈波波夫說道，「一開始我以為是見證者無人機，還是什麼烏克蘭無人機被打下來。」

俄羅斯調查委員會指出，死者為中將、總參謀部訓練部門主管薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov），因座車底部安裝的爆炸裝置引爆身亡。他是過去1年來在首都莫斯科遇炸身亡的第3名軍官。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）已獲知薩爾瓦羅夫遇襲的消息。薩爾瓦羅夫今（2025）年56歲，曾參與車臣戰爭與敘利亞行動。

國家調查委員會發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）表示，「調查員將進行必要的檢查，包括法醫鑑識及爆炸物分析，也正在詢問目擊者並調閱監視器，有多個調查方向，其中一個是烏克蘭情報機構可能為幕後主使。」

俄烏衝突將近4年，莫斯科當局指控基輔策劃多起軍官及公眾人物暗殺行動；烏克蘭承認部分案件。

今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡，當時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示收到情報機構關於「清算」俄羅斯高層的報告，表示「正義終將到來」，但沒有提及莫斯卡利克的名字。

去年12月，俄羅斯輻射化學及生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將在莫斯科遭安裝在電動滑板車上的炸彈引爆喪命。烏克蘭安全局承認對此案負責。

