莫斯科週一清早驚傳汽車炸彈 俄軍中將遭炸死

俄國政府所公布，12月22日在莫斯科遭到汽車炸彈攻擊的俄國將軍薩瓦洛夫座車，薩瓦洛夫當場死亡。路透社



俄羅斯調查人員週一（22日）表示，一名俄軍高級將領在莫斯科南部遭汽車炸彈襲擊身亡。俄方初步調查懷疑，這起暗殺行動背後可能有烏克蘭特工的參與。

根據俄羅斯國家調查委員會（State Investigative Committee）發布的資訊，爆炸發生於莫斯科時間週一上午6時55分（台灣時間11時55分）。受害者為俄國參謀總部陸軍作戰訓練局局長薩瓦洛夫中將（Lieutenant General Fanil Sarvarov）。

事發當時，薩瓦洛夫正駕駛一輛起亞（Kia）Sorento休旅車離開停車位，預先安裝在車底的炸彈隨即引爆。調查委員會證實，薩瓦洛夫因傷勢過重，當場身亡。

俄國官方隨後發布了一段現場採證影片。畫面顯示，目標車輛已被炸成廢墟，殘骸焦黑扭曲，駕駛座上可見明顯血跡。

調查委員會在聲明中明確指出，目前正在偵辦的多個方向中，其中一個主要偵查方向為「炸彈是由烏克蘭特工所安裝」。截至目前為止，烏克蘭官方尚未對此起事件發表任何評論。

