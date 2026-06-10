莫斯科郊區驚傳汽車炸彈案 俄羅斯高階軍官身亡

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負責俄羅斯砲彈採購的高階軍官「達維多夫」，當地時間9日清晨在自己的轎車內被炸死，目前沒有證據顯示，這起事件與烏克蘭有關。

據一家俄羅斯獨立媒體報導，莫斯科一處郊區6月9日星期二，發生一起汽車炸彈爆炸案，造成一名俄羅斯高階軍官「達維多夫」死亡。據瞭解，達維多夫主要負責俄羅斯軍隊的飛彈與火砲彈藥採購、供應與協調。（葉柏毅報導）

報導說，達維多夫軍階是上校，他同時是俄羅斯國防部「飛彈及砲兵司令部」高階軍官。據瞭解，達維多夫在莫斯科當地時間9日清晨5點半，在莫斯科郊區「巴拉希哈」一棟住宅大樓附近，準備開他的高級轎車時，轎車突然爆炸，達維多夫當場身亡。俄羅斯官方稍早證實巴拉希哈發生一起汽車爆炸案，警方並且已經展開調查，不過當時俄羅斯媒體並沒有報導，死者就是達維多夫。

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報導說，初步調查顯示，這次爆炸威力，相當於約400克的黃色炸藥。同時，這起汽車爆炸案的案發地點，距離1年多前發生的另一起幾乎如出一轍的汽車爆炸案現場，不到一公里，當時那起爆炸案，炸死了俄軍中將莫斯卡利克。

這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，第四名在俄羅斯境內身亡的俄軍高階軍官。目前還沒有證據證實，烏克蘭方面與這次炸死達維多夫的汽車炸彈案有關，烏克蘭官方也沒有評論這起事件。

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