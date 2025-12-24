莫斯科2員警盤查遭炸身亡 案發鄰近俄中將遭暗殺處

而今日這一起案件，就發生在前天一名陸軍中將被汽車炸彈炸死的地點附近。

時間在當地凌晨1時半，兩名警察發現有一名男子鬼鬼祟祟，正準備上前盤問，但對方卻在警察靠近時，直接引爆炸彈，當場造成兩名員警，還有一個身分不明的人士喪命。

俄國當局不排除又是烏克蘭方面策畫作案。