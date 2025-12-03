莫爾頓牛排館太奢華！餵巧克力的和牛、日本和牛之王一次吃到

從巧克力和牛到日本和牛之王，「莫爾頓牛排館」讓你一次收集世界4大和牛。（莫爾頓牛排館供圖）

位在台北微風信義45樓的「莫爾頓牛排館」，向來以美式高級牛排館的氣勢與穩定品質受到饕客喜愛。正逢年末聚餐旺季，餐廳從即日起推出期間限定的「世界頂級和牛系列」，一次集結澳洲與日本等多個知名產地、共4款稀有和牛部位，並以莫爾頓擅長的炭烤方式呈現肉品原始風味，牛排控會吃得很過癮。

這次系列由馬來西亞籍的行政主廚王建川親自規劃，希望讓客人能在一餐之中品嘗不同產地牛隻的風味差異。其中最具討論度的，是來自澳洲南部Mayura Station的「巧克力紐約客」（2,888元／8盎司）。

牧場以特殊穀物搭配巧克力、小熊軟糖等飼料聞名，使和牛帶有自然甜香。紐約客本身肌理較結實，但油脂細緻，咀嚼後會出現類似焦糖的尾韻，風味獨特。

同樣來自澳洲的摩根家族和牛，則以穩定品質與血統管理見長。此次選用的「和牛肋眼心」（2,888元／8盎司），取自肋眼牛排中央最精華的位置，油花分布均勻，入口時同時具備柔軟與香氣，是多數客人偏好的經典部位。

若偏好口感細緻的人，則可選擇Mort & Co「鳳凰和牛」的「夏多布里昂」（5,588元／14盎司）。夏多布里昂是菲力中最珍貴的部位，油脂較少但依然保持嫩度與多汁度，整體風味純淨，適合喜歡清爽但仍追求高級感的食客。

日本和牛部分則推出來自熊本、需達A4至A5等級，脂肪大理石紋達6級以上，才能冠名「和王」的「巴伐特牛排」（2,888元／6盎司）。巴伐特取自腹後腿部位，兼具柔嫩與適當咬感，油花細緻分布，肉香濃郁但不厚重，呈現日系和牛特別的溫潤風格，也是這次系列中頗受矚目的一道。

餐廳一向以豐富的前菜、海鮮與甜點搭配聞名，分量感與美式氛圍在節慶時更顯得應景，再加上侍酒師的葡萄酒建議，讓整體用餐體驗更完整。這次全球和牛系列限時供應至12月31日，採限量方式推出，適合聖誕、跨年或年底聚會提前安排訂位，品嘗不同和牛產地的風景。

莫爾頓牛排館

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓（微風信義）

電話：02-2723-7000

營業時間：11：30～22：00，週五、六11：30～23：00。



