莫爾頓牛排館12月限定！全球四大珍稀和牛夢幻登場

有「比爾蓋茲最愛的牛排館」稱號的莫爾頓牛排館發跡於芝加哥，至今已有超過50年歷史，雖是老字號美式牛排館，但忠於品牌承諾 Best Steak Anywhere™ 最佳牛排・無論何處，今年聖誕季，台北莫爾頓特別推出年度壓軸「世界頂級和牛系列」限定菜單，即日起至12月底，牛排愛好者們可以在高空美景前享用到全球的頂級牛肉，搭配店內經典美式佳餚與美酒，能夠如此享受難得的節慶時刻，怎能不心動？





年度限定夢幻肉單！精選頂級和牛

此次限定系列網羅世界級精品和牛，包括澳洲 Mayura Station 巧克力紐約客、澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心、澳洲 Mort & Co. 鳳凰和牛菲力、日本熊本和王法蘭克牛排。主廚團隊以精準熟成與專業炭火烤工技法鎖住油花、肉汁，呈現細緻的口感與層層堆疊的風味。

澳洲 Mayura Station 巧克力紐約客

來自澳洲南部享有盛名的世界頂級全血黑毛和牛品牌「巧克力和牛」牧場（Mayura Station），穀物飼料中添加巧克力、小熊軟糖等，成就了肉體的細緻油花與明顯的甜香氣息。巧克力紐約客經過咀嚼，慢慢釋放出淡淡焦糖尾韻，肌理結實但仍保有細緻肉質，是能滿足饕客的極具特色和牛選擇。

澳洲 摩根家族王牌和牛肋眼心

由澳洲摩根家族所培育的世界級和牛，以其頂尖血統、精準飼養與一致品質聞名。「肋眼心」取肋眼牛排中最核心、最精華部分，兼具油花的香氣與嫩度的平衡，被譽為「力量與優雅並存的牛排」。其中油脂分布細膩均勻，口感柔軟卻不油膩。入口後，肉汁緩緩釋放，呈現王牌和牛的完美香氣。

澳洲 Mort & Co. 鳳凰和牛夏多布里昂

Mort & Co 是澳洲最大的私人擁有牛隻飼養與肉品供應企業之一，其「鳳凰」系列以極高的肉質穩定度與優異油花著稱，夏多布里昂則是取自菲力中最精華的中間部位的14 oz。鳳凰和牛夏多布里昂油花較少、纖維結構均勻細緻，在烹調後依舊多汁，呈現極高嫩度，脂香純淨優雅，是菲力部位中極為稀少的高等級之選，適合追求細膩口感的饕客。

日本 熊本和王巴伐特牛排

來自日本九州的「和王」是極致和牛的代表，僅有少數牧場能通過A4至A5等級認證，且脂肪大理石紋（BMS）需達到6級以上。其油花細緻、入口即化，豐富脂香與肉香交融，溫潤飽滿。巴伐特牛排取自牛腹後腿部位，肉質緊實柔嫩，筋膜適中，不會過於韌硬，是展現「和王」極致風味的經典之作。





道地美式風格的節慶饗宴

而除了精彩的牛排主餐，菜單上的新鮮海鮮、經典前菜、份量充足的沙拉到甜點，每道皆展現地道美式風格，值得分享品嚐。莫爾頓特色沙拉拌入藍紋起司，濃郁香氣覆在爽脆結球生菜上，清新又開胃。極具特色的珍寶蟹餅更顛覆一般對「蟹餅」的印象，每一口都能嚐到扎實鮮甜的蟹肉，誠意滿滿，不愧是店內名餚。

選用美國大馬鈴薯製作的煙燻起司焗烤培根烤馬鈴薯，濃郁起司香氣與口感細緻的馬鈴薯完美融合，美式靈魂十足。奶油菠菜則以絲滑口感、濃厚風味擄獲人心，是非常受歡迎的人氣配菜。而千萬不能錯過甜點！特別推薦現烤干邑橙酒舒芙蕾，蓬鬆柔軟、近似布丁的口感，卡士達醬與酒香交織，入口溫暖又滿足，為美好的聚餐畫上充滿儀式感的句點。





為美好佳節乾杯！

除了侍酒師精選酒單，莫爾頓牛排館也在這個冬季推出限定調酒及無酒精調飲「Nice & Naughty」，「乖」與「壞」的碰撞，恰好呼應年末之際洋溢的輕鬆派對氣息。

調酒「Naughty」以 Belvedere Vodka 為基底，融合 Passoã 百香果利口酒與草莓香氣，最後加入 Villa Sandi ‘Il Fresco’ Prosecco 呈現俏皮奔放、果香誘人的節慶氛圍。無酒精調飲「Nice」則結合草莓與蔓越莓的自然酸甜，搭配葡萄柚氣泡水，清爽明亮，就算無酒精，喝起來十分過癮。





台北莫爾頓牛排館

開幕於2015年12月28日，至今已有十年歷史的台北老字號高級美式牛排館。規劃有178個座位、含三間可容納6-22人的私人包廂。堪稱「全台最高景觀牛排餐廳」，以經典美食搭配直眺101周邊絕美夜景的特色成為絕佳約會、聚餐地點。





地址：110台北市信義區忠孝東路五段68號45樓（微風信義）

電話：02-2723-7000

線上訂位





