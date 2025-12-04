莫瑞生涯夜神助！52分寫紀錄 金塊痛宰溜馬

（記者許皓庭／綜合報導）丹佛金塊今（4）日展開客場四連戰首站，前往印第安納挑戰溜馬，最終以 135 比 120 帶走勝利。此役最大亮點落在主控莫瑞（Jamal Murray）身上，他轟下生涯代表作之一──全場 52 分、外線 11 投 10 中，寫下多項罕見紀錄，也替金塊在連敗陰影後重新奠定氣勢。

圖／丹佛金塊今（4）日展開客場四連戰首站，前往印第安納挑戰溜馬，最終以 135 比 120 帶走勝利。（翻攝 Denver Nuggets X）

金塊上一戰在主場不敵獨行俠，今日調整後作客面對東區倒數的溜馬，首節前段比分仍呈現拉鋸，但在小哈達威（Tim Hardaway Jr.）投進反超三分球後，金塊攻勢明顯增強，逐步拉開差距。第二節後段，分差一度擴大至 29 分，奠定全場基調。

溜馬雖處劣勢，但仍有多名球員站出來支撐得分。席亞康（Pascal Siakam）攻下全隊最高的 23 分，奈哈德（Andrew Nembhard）貢獻 16 分與 7 次助攻，馬圖林（Bennedict Mathurin）則挹注 15 分。替補方面，謝潑德（Ben Sheppard）拿下 14 分，麥克康奈爾（T.J. McConnell）與沃克（Jarace Walker）合計再添 25 分。

然而金塊此戰火力更勝一籌，全隊共有五人得分上雙。除莫瑞外，約基奇（Nikola Jokic）也繳出準大三元——24 分、8 籃板與 12 助攻，布朗（Bruce Brown）攻下 14 分，小哈達威與華生（Peyton Watson）各有 11 分進帳。金塊在各位置得分均衡，讓溜馬難以縮小落後差距。

莫瑞的爆發也寫下多項紀錄。根據《Statmuse》統計，他成為 NBA 史上第二位單場至少命中 10 顆三分球且得分突破 50 分的球員，而第一位正好是他的隊友戈登（Aaron Gordon），兩人更在本季先後達成類似成就。這場比賽也是莫瑞生涯第三次得分突破 50 分，使他在隊史紀錄中超越安東尼（Carmelo Anthony），僅次於約基奇的四場。

現年 28 歲的莫瑞，本季迄今出賽 20 場，場均繳出 24.7 分、4.6 籃板與 6.6 助攻，投籃命中率 50.3%、三分命中率 45.2%，均為生涯最佳。他此役外線手感火燙，全場僅錯失 1 球，也成為金塊此戰奪勝的核心關鍵。

金塊取得客場四連戰的第一勝後，接下來將持續在東區展開連續征戰，團隊狀態能否延續莫瑞此役的火力表現，將成為後續值得關注的焦點。

