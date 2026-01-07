莫莉前助理輕生亡！她昔自爆霸凌「帶頭公幹同學」片段被挖惹眾怒

娛樂中心／綜合報導

網紅莫莉去年在海外遭遇高額詐騙事件，將責任歸咎於前助理，導致對方遭網路肉搜與霸凌，週刊今（7）日報導該助理上月不堪壓力輕生離世，莫莉經紀人Henry則表示雙方簽署保密協議不便對外說明，但回應都已在當時的聲明稿中。隨著事件發酵，莫莉過往黑歷史也被翻出，其中曾在節目中自爆「帶頭霸凌」的片段掀起熱議。

莫莉爭議不斷，如今又爆出前助理輕生身亡。（圖／翻攝自莫莉IG）

莫莉自綜藝節目《大學生了沒》出道，2010年以「壞女孩婷婷」為名初次亮相，透露曾遇到小孩子插隊，便抓了一把沙子「往他頭上砸下去」；不僅如此，她更自爆國小時期不喜歡某位同學，便會召集全班「公幹」對方，讓主持人陶晶瑩驚呼「這後面半段就有一點恐怖了」，節目旁白也形容：「從第一次上節目，就可以看出莫莉有大姐頭的特質。」

莫莉曾自爆帶頭霸凌同學。（圖／翻攝自YouTube）

節目片段時隔多年再被挖出，網友紛紛砲轟「真的很誇張，霸凌別人還說得很驕傲的樣子」、「到底什麼樣沒良知的人，會對自己霸凌過弱小沾沾自喜」，不過也有人緩頰「其實看起來沒有沾沾自喜，而是用笑來掩飾尷尬」，引發熱烈討論。

