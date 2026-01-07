莫莉前助理遭網暴輕生 經紀人回應了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

模特兒莫莉從《大學生了沒》出道，近年出席國際時尚活動有過爭議，日前自曝遭高額詐騙，沒想到今(7)日遭爆與經紀人Henry將責任全推給前助理，導致其飽受網友攻擊，12月底從租屋處跳樓輕生。對此，Henry也發聲回應了。

Henry去年11月曾發聲明指出，前助理任職期間曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款，並因未遵守團隊的請款流程，導致莫莉遭到高額詐騙；也在離職後，多次以「律師」的名義私訊Henry，主張未領取到加班費，揚言若未立即給付，將發布不利莫莉的訊息。

而據週刊報導，莫莉和經紀人Henry不但將責任全推給前助理，更要求簽下保密條款，事後卻又公開指責對方，導致這名助理遭網友霸凌，在住處跳樓輕生。前助理友人也駁斥該聲明，表示前助理根本沒有私自利用莫莉名義，透露是莫莉遭詐騙後，要訂機票卻稱收不到驗證簡訊，拜託前助理幫忙刷卡，但前助理也因為詐騙事件，導致信用卡和帳戶暫時不能使用，最後前助理請同行的攝影師助理幫忙代刷。

針對前助理輕生疑雲，Henry則表示，由於和前助理簽署保密協議，因此不便對外說明，回應也都已在當時的聲明稿中。





